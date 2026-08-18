Вход / Регистрация
Маркетинг и PR

Менеджер по внешним коммуникациям

Менеджер по внешним коммуникациям станет частью команды стратегических коммуникаций Selectel. Мы ищем профессионала, который:

  • интересуется сферой IT и готов погружаться в рынок облачных и AI-сервисов
  • имеет сильную экспертизу в Media Relations: понимает, как устроен современный медиаландшафт, умеет выстраивать долгосрочные отношения с журналистами деловых и отраслевых СМИ
  • продолжит выстраивать долгосрочное и эффективное взаимодействие с ключевыми аналитиками рынка
  • будет запускать маркетинговые и PR-проекты с клиентами компании и курировать другие стратегические проекты внутри команды
  • Москва
  • Гибкий
Основные задачи
  • Развивать долгосрочные отношения с ключевыми журналистами и аналитиками облачного рынка: выстраивать прозрачные отношения и поддерживать их информированность относительно развития компании
  • Поддерживать коммуникации стратегических инфоповодов и ключевых инициатив компании, инициировать новые инфоповоды на базе исследований и аналитики
  • Запускать совместные с клиентами маркетинговые проекты, нацеленные на усиление имиджа Selectel (спецпроекты в СМИ, выступление клиентов на мероприятиях)
  • Работать с экспертами компании: находить темы, готовить к публичным выступлениям и усиливать их присутствие в инфополе
  • Проводить мониторинг и анализ коммуникационных активностей других игроков рынка
  • Взаимодействовать с коммуникационным агентством (брифинги, контроль исполнения, приемка работ) и другими подрядчиками (поиск подрядчика под задачу, брифинг, координация, приемка работ)
Мы ожидаем
  • Опыт более трех лет в коммуникациях (корпоративный или продуктовый PR) - самостоятельно обеспечивали коммуникационную поддержку крупных инфоповодов (выход на новый рынок, запуск нового продукта и подобное)
  • Понимание целей взаимодействия с журналистами и аналитиками и использование различных инструментов для развития отношений с ними.
  • Умение правильно рассказать о клиентском проекте, и понимание, в чем ценность такой коммуникации
  • Сильные навыки копирайтинга и редактуры текстов
  • Опыт работы в сфере IT или других сферах с фокусом на продвижение сложного B2B-продукта
  • Умение работать в команде и эффективно взаимодействовать со стейкхолдерами разного уровня внутри компании
Будет плюсом

Опыт координирования PR-проектов публичной компании или компании-эмитента облигаций

Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

Маркетинг и PR
Продуктовый редактор

Санкт-Петербург

Маркетинг и PR
Технический редактор в команду соц.сетей

Москва

Откликнуться на вакансию

Новости Selectel

Присоединяйтесь — нам есть, о чем рассказать: запускаем новые продукты, проводим мероприятия и акции.

Подписаться

Нужна помощь?

Звоните 8 800 555-06-75 или пишите sales@selectel.ru — изучим задачу и подберем подходящее решение.

Если у вас проблема в работе услуг — создайте тикет.

Сообщество

© АО «Селектел», 2008–2026

Лицензия на телематические услуги № 176267

Страница эмитента на сайте аккредитованного агентства

Политика в отношении обработки персональных данных