Маркетинг и PR
Менеджер по внешним коммуникациям
Менеджер по внешним коммуникациям станет частью команды стратегических коммуникаций Selectel. Мы ищем профессионала, который:
- интересуется сферой IT и готов погружаться в рынок облачных и AI-сервисов
- имеет сильную экспертизу в Media Relations: понимает, как устроен современный медиаландшафт, умеет выстраивать долгосрочные отношения с журналистами деловых и отраслевых СМИ
- продолжит выстраивать долгосрочное и эффективное взаимодействие с ключевыми аналитиками рынка
- будет запускать маркетинговые и PR-проекты с клиентами компании и курировать другие стратегические проекты внутри команды
- Москва
- Гибкий
Основные задачи
- Развивать долгосрочные отношения с ключевыми журналистами и аналитиками облачного рынка: выстраивать прозрачные отношения и поддерживать их информированность относительно развития компании
- Поддерживать коммуникации стратегических инфоповодов и ключевых инициатив компании, инициировать новые инфоповоды на базе исследований и аналитики
- Запускать совместные с клиентами маркетинговые проекты, нацеленные на усиление имиджа Selectel (спецпроекты в СМИ, выступление клиентов на мероприятиях)
- Работать с экспертами компании: находить темы, готовить к публичным выступлениям и усиливать их присутствие в инфополе
- Проводить мониторинг и анализ коммуникационных активностей других игроков рынка
- Взаимодействовать с коммуникационным агентством (брифинги, контроль исполнения, приемка работ) и другими подрядчиками (поиск подрядчика под задачу, брифинг, координация, приемка работ)
Мы ожидаем
- Опыт более трех лет в коммуникациях (корпоративный или продуктовый PR) - самостоятельно обеспечивали коммуникационную поддержку крупных инфоповодов (выход на новый рынок, запуск нового продукта и подобное)
- Понимание целей взаимодействия с журналистами и аналитиками и использование различных инструментов для развития отношений с ними.
- Умение правильно рассказать о клиентском проекте, и понимание, в чем ценность такой коммуникации
- Сильные навыки копирайтинга и редактуры текстов
- Опыт работы в сфере IT или других сферах с фокусом на продвижение сложного B2B-продукта
- Умение работать в команде и эффективно взаимодействовать со стейкхолдерами разного уровня внутри компании
Будет плюсом
Опыт координирования PR-проектов публичной компании или компании-эмитента облигаций
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса