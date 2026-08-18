Менеджер по внешним коммуникациям

Основные задачи

Развивать долгосрочные отношения с ключевыми журналистами и аналитиками облачного рынка: выстраивать прозрачные отношения и поддерживать их информированность относительно развития компании

Поддерживать коммуникации стратегических инфоповодов и ключевых инициатив компании, инициировать новые инфоповоды на базе исследований и аналитики

Запускать совместные с клиентами маркетинговые проекты, нацеленные на усиление имиджа Selectel (спецпроекты в СМИ, выступление клиентов на мероприятиях)

Работать с экспертами компании: находить темы, готовить к публичным выступлениям и усиливать их присутствие в инфополе

Проводить мониторинг и анализ коммуникационных активностей других игроков рынка

Взаимодействовать с коммуникационным агентством (брифинги, контроль исполнения, приемка работ) и другими подрядчиками (поиск подрядчика под задачу, брифинг, координация, приемка работ)

Мы ожидаем

Опыт более трех лет в коммуникациях (корпоративный или продуктовый PR) - самостоятельно обеспечивали коммуникационную поддержку крупных инфоповодов (выход на новый рынок, запуск нового продукта и подобное)

Понимание целей взаимодействия с журналистами и аналитиками и использование различных инструментов для развития отношений с ними.

Умение правильно рассказать о клиентском проекте, и понимание, в чем ценность такой коммуникации

Сильные навыки копирайтинга и редактуры текстов

Опыт работы в сфере IT или других сферах с фокусом на продвижение сложного B2B-продукта

Умение работать в команде и эффективно взаимодействовать со стейкхолдерами разного уровня внутри компании

Будет плюсом

Опыт координирования PR-проектов публичной компании или компании-эмитента облигаций

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)

Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*

Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)

Офисный душ*

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)

Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)

PlayStation zone*, кикер и настольный теннис

Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass

Внутренняя база знаний и курсов

Рекомендации по обучению и развитию

Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса