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Системное администрирование

Системный администратор

Присоединяйтесь к Команде поддержки и разработки внутренних систем в Selectel! В зоне нашей ответственности все общие внутренние системы компании. Те, которые помогают нашим сотрудникам выполнять свою работу максимально быстро и качественно! Мы занимаемся как поддержкой и улучшением, так и разработкой собственных информационных систем. В работе мы используем как проприетарные, так и open-source решения. Наша цель построить максимально эффективную, геораспределенную и максимально удобную инфраструктуру для наших сотрудников. Мы ждем человека, понимает, что такое Linux, и как к нему подступиться. Не пугается таких слов как iptables и RAID. Умеет и любит автоматизировать процессы и заниматься интеграцией систем. И который умеет хорошо документировать собственную работу. Помимо этого мы предоставляем возможности для профессионального роста и всегда рады помочь!
  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Поддерживать внутренние сервисы компании (Jira Software, Confluence, Google Workspace, сервисы собственной разработки и др.)
  • Заниматься интеграцией различных внутренних сервисов
  • Обслуживать и оптимизировать инфраструктуру отдела (железные сервера и виртуальные машины)
  • Поддерживать и консультировать внутренних пользователей компании
  • Автоматизировать бизнес-процессы
  • Составлять ТЗ на интеграцию сторонних сервисов в имеющуюся инфраструктуру
  • Составлять документацию по продуктам и процессам
Мы ожидаем
  • Опыт работы в ИТ не менее 3-5 лет
  • Понимание Linux на уровне администрирования сервисов
  • Опыт работы с СУБД на уровне стандартных запросов (PostgreSQL, MySQL)
  • Умение работать с REST API - Опыт работы с системами электронного документооборота
  • Опыт работы с Docker, Git
  • Базовое понимание работы сетей
Будет плюсом
  • Наличие опыта работы с продуктами Atlassian на уровне администратора
  • Опыт работы с корпоративными SaaS на уровне администратора (Microsoft, Google, Salesforce и других)
  • Навыки разработки на Python/Java или других языках
  • Опыт работы с Script Runner и Groovy
  • Знакомство с фреймворками Python и JS (Flask, Vue.JS)
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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