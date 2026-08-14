Системное администрирование

Системный администратор

Присоединяйтесь к Команде поддержки и разработки внутренних систем в Selectel! В зоне нашей ответственности все общие внутренние системы компании. Те, которые помогают нашим сотрудникам выполнять свою работу максимально быстро и качественно! Мы занимаемся как поддержкой и улучшением, так и разработкой собственных информационных систем. В работе мы используем как проприетарные, так и open-source решения. Наша цель построить максимально эффективную, геораспределенную и максимально удобную инфраструктуру для наших сотрудников. Мы ждем человека, понимает, что такое Linux, и как к нему подступиться. Не пугается таких слов как iptables и RAID. Умеет и любит автоматизировать процессы и заниматься интеграцией систем. И который умеет хорошо документировать собственную работу. Помимо этого мы предоставляем возможности для профессионального роста и всегда рады помочь!

Санкт-Петербург

Гибкий