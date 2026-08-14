Системное администрирование
Системный администратор
Присоединяйтесь к Команде поддержки и разработки внутренних систем в Selectel! В зоне нашей ответственности все общие внутренние системы компании. Те, которые помогают нашим сотрудникам выполнять свою работу максимально быстро и качественно! Мы занимаемся как поддержкой и улучшением, так и разработкой собственных информационных систем. В работе мы используем как проприетарные, так и open-source решения. Наша цель построить максимально эффективную, геораспределенную и максимально удобную инфраструктуру для наших сотрудников. Мы ждем человека, понимает, что такое Linux, и как к нему подступиться. Не пугается таких слов как iptables и RAID. Умеет и любит автоматизировать процессы и заниматься интеграцией систем. И который умеет хорошо документировать собственную работу. Помимо этого мы предоставляем возможности для профессионального роста и всегда рады помочь!
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Поддерживать внутренние сервисы компании (Jira Software, Confluence, Google Workspace, сервисы собственной разработки и др.)
- Заниматься интеграцией различных внутренних сервисов
- Обслуживать и оптимизировать инфраструктуру отдела (железные сервера и виртуальные машины)
- Поддерживать и консультировать внутренних пользователей компании
- Автоматизировать бизнес-процессы
- Составлять ТЗ на интеграцию сторонних сервисов в имеющуюся инфраструктуру
- Составлять документацию по продуктам и процессам
Мы ожидаем
- Опыт работы в ИТ не менее 3-5 лет
- Понимание Linux на уровне администрирования сервисов
- Опыт работы с СУБД на уровне стандартных запросов (PostgreSQL, MySQL)
- Умение работать с REST API - Опыт работы с системами электронного документооборота
- Опыт работы с Docker, Git
- Базовое понимание работы сетей
Будет плюсом
- Наличие опыта работы с продуктами Atlassian на уровне администратора
- Опыт работы с корпоративными SaaS на уровне администратора (Microsoft, Google, Salesforce и других)
- Навыки разработки на Python/Java или других языках
- Опыт работы с Script Runner и Groovy
- Знакомство с фреймворками Python и JS (Flask, Vue.JS)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса