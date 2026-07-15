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QA

Manual QA в команду DCIM

Команда DCIM занимается разработкой и поддержкой внутренних систем управления инфраструктурой дата-центров.

В зоне ответственности команды — бэкенд и фронтенд разработка, поддержка инфраструктуры проектов, автоматизация бизнес-процессов и полный цикл учёта оборудования дата-центров.

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Разработка тест-кейсов, тестовых сценариев, чек-листов, подготовка тестовых данных
  • Проведение ручного и автоматического тестирования (функциональное, регрессионное, смоук) web-приложений (frontend, backend), сервисов и микросервисов отдела
  • Интеграционное тестирование различных компонентов и приложений, в особенности подсистемы учета и подсистемы визуализации
  • Анализ результатов тестирования
  • Создание и описание баг-репортов в таск-трекере Jira
  • Тесное взаимодействие с командами разработки Frontend, Backend разработки, DevOps и командой аналитиков
  • Участие в подготовке и сопровождении релизов, написании технической документации
  • Мониторинг ошибок работы приложений
Мы ожидаем
  • Уверенные знания теории и методик тестирования, опыт в тестировании клиент-серверных приложений, умение работать с DevTools
  • Работа со стеком Atlassian (Jira/Confluence)
  • Умение работать с Git, знание любых инструментов и IDE для работы с кодом, умение работать с консолью разработчика
  • Понимание архитектуры ПО, жизненного цикла разработки ПО, различных методологий разработки ПО и роли тестировщика в этих процессах
  • Понимание принципов стиля REST и работы web-протоколов (HTTP/HTTPS)
  • Опыт тестирования API (REST/JSON RPC/GraphQL) и знание инструментов для тестирования и документации API (Postman/Charles/Swagger)
  • Опыт работы с базами данных и знание SQL
  • Умение работать с фреймворками для тестирования (Selenium, PlayWright и т.д.)
  • Опыт сопровождения и ведения тестовой документации, написания клиентской документации
Будет плюсом
  • Понимание работы компьютерных сетей
  • Знание HTML, CSS
  • Знание TypeScript на уровне достаточном для написания сценариев для автоматизации процесса тестирования
  • Навык работы с системой управления тестированием TestRail/Qase
  • Умение встраивать тесты в CI/CD
  • Опыт работы с Kibana/Grafana
  • Опыт проведения нагрузочного тестирования
  • Опыт тестирования приложений на базе нейросетей
  • Опыт использования агентных систем на базе LLM в тестировании
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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