Manual QA в команду DCIM

Основные задачи

Разработка тест-кейсов, тестовых сценариев, чек-листов, подготовка тестовых данных

Проведение ручного и автоматического тестирования (функциональное, регрессионное, смоук) web-приложений (frontend, backend), сервисов и микросервисов отдела

Интеграционное тестирование различных компонентов и приложений, в особенности подсистемы учета и подсистемы визуализации

Анализ результатов тестирования

Создание и описание баг-репортов в таск-трекере Jira

Тесное взаимодействие с командами разработки Frontend, Backend разработки, DevOps и командой аналитиков

Участие в подготовке и сопровождении релизов, написании технической документации

Мониторинг ошибок работы приложений

Мы ожидаем

Уверенные знания теории и методик тестирования, опыт в тестировании клиент-серверных приложений, умение работать с DevTools

Работа со стеком Atlassian (Jira/Confluence)

Умение работать с Git, знание любых инструментов и IDE для работы с кодом, умение работать с консолью разработчика

Понимание архитектуры ПО, жизненного цикла разработки ПО, различных методологий разработки ПО и роли тестировщика в этих процессах

Понимание принципов стиля REST и работы web-протоколов (HTTP/HTTPS)

Опыт тестирования API (REST/JSON RPC/GraphQL) и знание инструментов для тестирования и документации API (Postman/Charles/Swagger)

Опыт работы с базами данных и знание SQL

Умение работать с фреймворками для тестирования (Selenium, PlayWright и т.д.)

Опыт сопровождения и ведения тестовой документации, написания клиентской документации

Будет плюсом

Понимание работы компьютерных сетей

Знание HTML, CSS

Знание TypeScript на уровне достаточном для написания сценариев для автоматизации процесса тестирования

Навык работы с системой управления тестированием TestRail/Qase

Умение встраивать тесты в CI/CD

Опыт работы с Kibana/Grafana

Опыт проведения нагрузочного тестирования

Опыт тестирования приложений на базе нейросетей

Опыт использования агентных систем на базе LLM в тестировании

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)

Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*

Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)

Офисный душ*

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)

Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)

PlayStation zone*, кикер и настольный теннис

Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass

Внутренняя база знаний и курсов

Рекомендации по обучению и развитию

Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса