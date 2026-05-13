Руководитель разработки Application PaaS и Внешних сетевых сервисов
Команды Application PaaS и Внешних сетевых сервисов ищут к себе в отдел Руководителя отдела. Тебе предстоит управлять двумя кроссфункциональными командами разработки. Немного о командах: - Команда Внешних сетевых сервисов занимаемся развитием линейки продуктов для обеспечения надежности и безопасности веб ресурсов клиентов (CDN, DDOS, Cert Manager, DNS-хостинг, Регистратор доменов) - Команда Application PaaS занимается разработкой Готового облака 1C на базе Kubernetes
- Удаленная работа
- Гибкий
Основные задачи
- Управление людьми: проведение регулярных 1-1 встреч (разработчики и TL), мотивация и развитие сотрудников через PDP, организация процесса Performance review в командах - Управление командами: найм, onboarding, повышение, ФОТ, увольнение - Техническая экспертиза: разработка (до 30% от общих обязанностей TL), дизайн архитектуры, Code Review, развитие инженерной культуры в командах (системная работа с тех долгом и багами) - Бизнес экспертиза: плотная работа с PO, Межкомандные коммуникации понимание бизнес метрик - Целеполагание и долгосрочное планирование: Постановка квартальных целей команд (OKR) + Roadmap, Постановка целей спринта - Процессы: управлять изменениями и менять процессы в командах, быть в роли Scrum Master для команд - Лидерство: быт лидером команд, брать на себя ответственность за результаты команд, выходить за рамки своего отдела и позиции
Мы ожидаем
- Опыт на позиции руководителя нескольких команд не менее 3-х лет: - Управление кросс-функциональной командой (BE, FE, QA, UX) - Реальный опыт построения процессов в команде (Scrum / Kanban) и готовность работать над их улучшением - Опыт найма сотрудников в команду и формирования команды - Опыт развития сотрудников (повышения, управление ФОТ, работа с low performer) - Опыт стратегического (до 1 года) и тактического планирования (1 квартал) работы команд разработки - Навык проектирования архитектуры сложных геораспределенных систем; - Опыт разработки на Golang от 3 лет (уровень ME+ или SE); - Человек ориентирован на работу в РФ, лучше - в СПБ;
Будет плюсом
- Опыт проектирования и эксплуатации высоконагруженных сервисов - Опыт работы с Kubernetes: написание k8s operator-ов (знание базовых примитивов) - Опыт построения сетевых сервисов - DNS-хостинг, Регистратор доменов, CDN
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса