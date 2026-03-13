Системный администратор в команду частного облака
Мы в поисках системного администратора в команду частных облаков. Частное облако Selectel - программный продукт, который позволяет клиенту создавать виртуальные машины и другие сервисы (диски, виртуальные сети, балансировщики) для своей IT-инфраструктуры. С точки зрения архитектуры это множество микросервисов и API на базе опенсорс продукта OpenStack. Команда частных облаков занимается интеграцией облака Selectel в инфраструктуру заказчика. Мы строим полностью изолированное облако от серверного оборудования до верхнеуровневых сервисов на базе собственных разработок Selectel. Вас ждут задачи по обеспечению стабильной работы частного облака, созданию новой инфраструктуры и сервисов в контуре клиента, а также интеграции облака в контуре клиента с его системами мониторинга, логирования, SIEM и т.д.
- Санкт-Петербург / Удаленно
- Гибкий
Основные задачи
- Подготовка инфраструктуры для заказчика на базе облака Selectel
- Интеграция облака Selectel в инфраструктуру заказчика
- Интеграция фич заказчика в частное облако
- Планирование и проведение работ по обслуживанию и изменениям инфраструктуры
- Заниматься построением High Availability систем и CI pipelines
- Использовать инструменты Puppet, ArgoCD, Helm, для написания инфраструктурного кода и управления облаком
- Диагностика, локализация и решение проблем возникающих в ходе эксплуатации инфраструктуры связанных как с программной, так и аппаратной частью
- Взаимодействовать с продуктовыми командами по реализации продуктов компании в инфраструктуре заказчика и реализовывать
Мы ожидаем
- Опыт работы с Openstack, с системами виртуализации на базе libvirt/QEMU/KVM
- Глубокое понимание и длительный опыт работы с Linux системами
- Опыт работы с железной инфраструктурой (30+ серверов)
- Опыт работы с Docker
- Опыт работы с мониторингом на базе Grafana/Prometheus
- Хорошее понимание принципов работы сетей (L2/L3, маршрутизации/ коммутации)
- Опыт дебага проблем с софтом и железом
Будет плюсом
- Большое желание разобраться в деталях работы облачной инфраструктуры от железа до приложений включительно
- Опыт дебага проблем с железом или на уровне ОС
- Опыт написания скриптов на Python/Go
- Опыт работы с K8S
- Есть навык работы с Graylog, ELK, Opensearch
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса