Системное администрирование

Системный администратор в команду частного облака

Мы в поисках системного администратора в команду частных облаков. Частное облако Selectel - программный продукт, который позволяет клиенту создавать виртуальные машины и другие сервисы (диски, виртуальные сети, балансировщики) для своей IT-инфраструктуры. С точки зрения архитектуры это множество микросервисов и API на базе опенсорс продукта OpenStack. Команда частных облаков занимается интеграцией облака Selectel в инфраструктуру заказчика. Мы строим полностью изолированное облако от серверного оборудования до верхнеуровневых сервисов на базе собственных разработок Selectel. Вас ждут задачи по обеспечению стабильной работы частного облака, созданию новой инфраструктуры и сервисов в контуре клиента, а также интеграции облака в контуре клиента с его системами мониторинга, логирования, SIEM и т.д.

  • Санкт-Петербург / Удаленно
  • Гибкий
Основные задачи
  • Подготовка инфраструктуры для заказчика на базе облака Selectel
  • Интеграция облака Selectel в инфраструктуру заказчика
  • Интеграция фич заказчика в частное облако
  • Планирование и проведение работ по обслуживанию и изменениям инфраструктуры
  • Заниматься построением High Availability систем и CI pipelines
  • Использовать инструменты Puppet, ArgoCD, Helm, для написания инфраструктурного кода и управления облаком
  • Диагностика, локализация и решение проблем возникающих в ходе эксплуатации инфраструктуры связанных как с программной, так и аппаратной частью
  • Взаимодействовать с продуктовыми командами по реализации продуктов компании в инфраструктуре заказчика и реализовывать
Мы ожидаем
  • Опыт работы с Openstack, с системами виртуализации на базе libvirt/QEMU/KVM
  • Глубокое понимание и длительный опыт работы с Linux системами
  • Опыт работы с железной инфраструктурой (30+ серверов)
  • Опыт работы с Docker
  • Опыт работы с мониторингом на базе Grafana/Prometheus
  • Хорошее понимание принципов работы сетей (L2/L3, маршрутизации/ коммутации)
  • Опыт дебага проблем с софтом и железом
Будет плюсом
  • Большое желание разобраться в деталях работы облачной инфраструктуры от железа до приложений включительно
  • Опыт дебага проблем с железом или на уровне ОС
  • Опыт написания скриптов на Python/Go
  • Опыт работы с K8S
  • Есть навык работы с Graylog, ELK, Opensearch
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

Откликнуться на вакансию

Новости Selectel

Присоединяйтесь — нам есть, о чем рассказать: запускаем новые продукты, проводим мероприятия и акции.

Подписаться

Нужна помощь?

Звоните 8 800 555-06-75 или пишите sales@selectel.ru — изучим задачу и подберем подходящее решение.

Если у вас проблема в работе услуг — создайте тикет.

Сообщество

© АО «Селектел», 2008–2026

Лицензия на телематические услуги № 176267

Страница эмитента на сайте аккредитованного агентства

Политика в отношении обработки персональных данных