Сети

Младший инженер линий связи

Мы ценим инженерный подход, прозрачность и инициативность. Каждый участник команды может влиять на процессы и инфраструктуру.

Ищем инженера, готового развивать и сопровождать наши линейно-кабельные сети, работать с подрядчиками и документацией, а также участвовать в аварийно-восстановительных работах.

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Ведение проектов по строительству и эксплуатации линий связи
  • Договорная работа с внешними контрагентами и первичной документацией
  • Взаимодействие со смежными отделами внутри компании для согласования технических решений
  • Ведение документации по проектам, описание процессов и составление отчетности
  • Участие в аварийно-восстановительных работах и оперативном устранении повреждений
  • Отбор и анализ поставщиков и подрядчиков, контроль качества их работы
Мы ожидаем
  • Базовое профильное образование: среднее профессиональное, высшее или неоконченное высшее техническое образование
  • Понимание теории передачи данных: знание физического уровня модели OSI, принципов распространения света в волокне
  • Знание типов волокон и кабелей: различия между SMF и MMF, понимание конструкции кабеля
  • Владение инструментарием: умение работать с измерителем оптической мощности и источником излучения, понимание основ рефлектометрии (видеть обрыв или потери на стыке)
  • Навыки работы со скалывателем, стриппером, сварочным аппаратом, знание технологии сварки и защиты места сварки
  • Уверенное владение Excel и Word для подготовки документации и сравнительных таблиц
  • Базовое понимание САПР (AutoCAD, Компас или аналоги) для чтения простых чертежей
  • Обучаемость: готовность учиться самостоятельно и у наставников
  • Внимательность к деталям и ответственность: доводить проекты до конца или предлагать альтернативные решения
Будет плюсом
  • Понимание технологий передачи данных (Ethernet, OTN, DWDM, CWDM) и знание основ коммутации и маршрутизации
  • Опыт работы с сетевым оборудованием конкретных вендоров (Huawei, Juniper, ADVA, Ciena, T8)
  • Опыт монтажа структурированных кабельных систем (СКС): медная и оптическая коммутация
  • Английский язык на уровне чтения технической документации и мануалов к импортному оборудованию
  • Умение работать в AutoCAD, SORTraceViewer или другом специализированном ПО для проектирования и анализа
Про условия
  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

Откликнуться на вакансию

Новости Selectel

Присоединяйтесь — нам есть, о чем рассказать: запускаем новые продукты, проводим мероприятия и акции.

Подписаться

Нужна помощь?

Звоните 8 800 555-06-75 или пишите sales@selectel.ru — изучим задачу и подберем подходящее решение.

Если у вас проблема в работе услуг — создайте тикет.

Сообщество

© АО «Селектел», 2008–2026

Лицензия на телематические услуги № 176267

Страница эмитента на сайте аккредитованного агентства

Политика в отношении обработки персональных данных