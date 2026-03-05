Младший инженер линий связи
Мы ценим инженерный подход, прозрачность и инициативность. Каждый участник команды может влиять на процессы и инфраструктуру.
Ищем инженера, готового развивать и сопровождать наши линейно-кабельные сети, работать с подрядчиками и документацией, а также участвовать в аварийно-восстановительных работах.
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Ведение проектов по строительству и эксплуатации линий связи
- Договорная работа с внешними контрагентами и первичной документацией
- Взаимодействие со смежными отделами внутри компании для согласования технических решений
- Ведение документации по проектам, описание процессов и составление отчетности
- Участие в аварийно-восстановительных работах и оперативном устранении повреждений
- Отбор и анализ поставщиков и подрядчиков, контроль качества их работы
Мы ожидаем
- Базовое профильное образование: среднее профессиональное, высшее или неоконченное высшее техническое образование
- Понимание теории передачи данных: знание физического уровня модели OSI, принципов распространения света в волокне
- Знание типов волокон и кабелей: различия между SMF и MMF, понимание конструкции кабеля
- Владение инструментарием: умение работать с измерителем оптической мощности и источником излучения, понимание основ рефлектометрии (видеть обрыв или потери на стыке)
- Навыки работы со скалывателем, стриппером, сварочным аппаратом, знание технологии сварки и защиты места сварки
- Уверенное владение Excel и Word для подготовки документации и сравнительных таблиц
- Базовое понимание САПР (AutoCAD, Компас или аналоги) для чтения простых чертежей
- Обучаемость: готовность учиться самостоятельно и у наставников
- Внимательность к деталям и ответственность: доводить проекты до конца или предлагать альтернативные решения
Будет плюсом
- Понимание технологий передачи данных (Ethernet, OTN, DWDM, CWDM) и знание основ коммутации и маршрутизации
- Опыт работы с сетевым оборудованием конкретных вендоров (Huawei, Juniper, ADVA, Ciena, T8)
- Опыт монтажа структурированных кабельных систем (СКС): медная и оптическая коммутация
- Английский язык на уровне чтения технической документации и мануалов к импортному оборудованию
- Умение работать в AutoCAD, SORTraceViewer или другом специализированном ПО для проектирования и анализа
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса