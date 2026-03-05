Младший инженер линий связи

Сети

Мы ценим инженерный подход, прозрачность и инициативность. Каждый участник команды может влиять на процессы и инфраструктуру.

Ищем инженера, готового развивать и сопровождать наши линейно-кабельные сети, работать с подрядчиками и документацией, а также участвовать в аварийно-восстановительных работах.