BI-разработчик

BI / Аналитика

Команда BI занимается разработкой аналитических инструментов для всей компании. Мы проектируем хранилище данных, настраиваем интеграцию с различными системами, создаем приложения в BI-системе, которые помогают коллегам принимать взвешенные решения.

Мы стремимся развивать культуру аналитики в компании и хотим, чтобы качество наших продуктов продолжало расти и новые идеи быстро реализовывались!