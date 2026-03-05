BI-разработчик
Команда BI занимается разработкой аналитических инструментов для всей компании. Мы проектируем хранилище данных, настраиваем интеграцию с различными системами, создаем приложения в BI-системе, которые помогают коллегам принимать взвешенные решения.
Мы стремимся развивать культуру аналитики в компании и хотим, чтобы качество наших продуктов продолжало расти и новые идеи быстро реализовывались!
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Разрабатывать отчетность в различных BI инструментах
- Разрабатываать прикладные витрины в Clickhouse
- Взаимодействовать с аналитиками-методологами для реализации бизнес-логики на основе подготовленного ТЗ
- Документировать прикладные витрины и бизнес-логику
Мы ожидаем
- Опыт построения отчетов в BI инструментах от 3 лет (Tableau, Power BI, Superset, Qlik Sense)
- Опыт построения витрин Data Marts для BI-отчетности
- Уверенное владение SQL (Join, оконные функции, CTE, подзапросы)
- Обучаемость - готовность изучать новые инструменты, открытость к новому
- Коммуникабельность - умение договориться, способность ясно доносить свои мысли
- Критическое мышление - умение оценить предлагаемые решения, способность предложить оптимальный способ реализации
- Аккуратность, внимательность - умение находить расхождения в большом количестве данных
Будет плюсом
- Опыт миграции отчетности Qlik Sense/Tableau/Power BI в другие инструменты
- Опыт оптимизации запросов в Clickhouse
- Опыт работы в dbt
- Опыт работы с Git (Gitlab и Gitoqlok)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса