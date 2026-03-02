Младший системный аналитик
Мы команда DCIM, занимаемся разработкой, внедрением, сопровождением и поддержкой систем DCIM (Netbox/Axion), MMS, Staff, Cables, IP-KVM, TimeTracker, сервисы клиентского департамента, сервисов мониторинга инфраструктуры и визуализации данных Zabbix DCIM/Grafana DCIM, Expert Power
Мы занимаемся бэкенд и фронтенд разработкой, улучшением бизнес и рабочих процессов в компании, а также самостоятельно поддерживаем инфраструктуру проектов.
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Анализ бизнес-процессов компании, разработка и реализация решений по автоматизации процессов
- Общение с пользователями сервисов отдела, сбор требований для нововведений, подготовка пользовательских сценариев, оформление user stories, подготовка решений и перевод бизнес требований на технический язык
- Поддержка и актуализация документации отдела. Написание клиентских и технических инструкций
- Постановка задач на разработку и внедрение решений для разработчиков отдела
- Детализация и декомпозиция задач
- Поддержка существующих интеграций DCIM с внутренними информационными системами компании
- Общение и консультация стейкхолдеров систем DCIM во внутренних каналах, обработка обратной связи
- Тесная командная работа с разработчиками и системными администраторами, обсуждение вариантов реализации
- Отслеживание и решение проблем с приложениями отдела
- Проведение демонстрации новых фич для наших заказчиков
- Предоставление рекомендаций по улучшению автоматизированных процессов
- Проведение исследований и опросов.
Мы ожидаем
- Опыт работы на схожей позиции (системный или бизнес аналитик) от 1 года или релевантный опыт (возможно после стажировки)
- Знание жизненного цикла разработки ПО
- Навыки аналитического мышления и решения проблем, внимательность к деталям
- Наличие критического мышления
- Опыт использования JIRA/Confluence
- Умение работать сразу с несколькими проектами и переключаться между ними
- Навыки сбора функциональных/нефункциональных и бизнес требований от заказчика и структуризации полученной информации
- Навыки моделирования данных и процессов
- Навыки проведения совещаний и брейнштормов, фасилитации встреч
- Высокие коммуникативные навыки, понимание бизнес-процессов, умение работать в команде и эмпатичность
Знание систем/программ
- JIRA - Confluence - Miro - UML Editor - Swagger - Devtools - Postman
Будет плюсом
- Навыки проведения интервью и опросов
- Понимание принципов REST API на базовом уровне
- Понимание основ архитектуры информационных систем и интеграции систем между собой
- Опыт тестирования ПО будет полезен
- Опыт проектирования информационных систем и построения моделей
- Знание гибких методологий SCRUM/Kanban
- Опыт разработки различных информационных систем учета и визуализации данных или автоматизации процессов
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса