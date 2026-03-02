BI / Аналитика

Младший системный аналитик

Мы команда DCIM, занимаемся разработкой, внедрением, сопровождением и поддержкой систем DCIM (Netbox/Axion), MMS, Staff, Cables, IP-KVM, TimeTracker, сервисы клиентского департамента, сервисов мониторинга инфраструктуры и визуализации данных Zabbix DCIM/Grafana DCIM, Expert Power

Мы занимаемся бэкенд и фронтенд разработкой, улучшением бизнес и рабочих процессов в компании, а также самостоятельно поддерживаем инфраструктуру проектов.

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Анализ бизнес-процессов компании, разработка и реализация решений по автоматизации процессов
  • Общение с пользователями сервисов отдела, сбор требований для нововведений, подготовка пользовательских сценариев, оформление user stories, подготовка решений и перевод бизнес требований на технический язык
  • Поддержка и актуализация документации отдела. Написание клиентских и технических инструкций
  • Постановка задач на разработку и внедрение решений для разработчиков отдела
  • Детализация и декомпозиция задач
  • Поддержка существующих интеграций DCIM с внутренними информационными системами компании
  • Общение и консультация стейкхолдеров систем DCIM во внутренних каналах, обработка обратной связи
  • Тесная командная работа с разработчиками и системными администраторами, обсуждение вариантов реализации
  • Отслеживание и решение проблем с приложениями отдела
  • Проведение демонстрации новых фич для наших заказчиков
  • Предоставление рекомендаций по улучшению автоматизированных процессов
  • Проведение исследований и опросов.
Мы ожидаем
  • Опыт работы на схожей позиции (системный или бизнес аналитик) от 1 года или релевантный опыт (возможно после стажировки)
  • Знание жизненного цикла разработки ПО
  • Навыки аналитического мышления и решения проблем, внимательность к деталям
  • Наличие критического мышления
  • Опыт использования JIRA/Confluence
  • Умение работать сразу с несколькими проектами и переключаться между ними
  • Навыки сбора функциональных/нефункциональных и бизнес требований от заказчика и структуризации полученной информации
  • Навыки моделирования данных и процессов
  • Навыки проведения совещаний и брейнштормов, фасилитации встреч
  • Высокие коммуникативные навыки, понимание бизнес-процессов, умение работать в команде и эмпатичность
Знание систем/программ

- JIRA - Confluence - Miro - UML Editor - Swagger - Devtools - Postman

Будет плюсом
  • Навыки проведения интервью и опросов
  • Понимание принципов REST API на базовом уровне
  • Понимание основ архитектуры информационных систем и интеграции систем между собой
  • Опыт тестирования ПО будет полезен
  • Опыт проектирования информационных систем и построения моделей
  • Знание гибких методологий SCRUM/Kanban
  • Опыт разработки различных информационных систем учета и визуализации данных или автоматизации процессов
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

