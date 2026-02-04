Инженер по эксплуатации

Основные задачи

Эксплуатация и мониторинг инженерной инфраструктуры ЦОД, отслеживание, фиксация инцидентов, аварий и плановых работ. Расследование инцидентов, устранение аварии и минимизация их последствий. Обходы, осмотр инженерных систем и оборудования ЦОД, запуск ДГУ. Локальный ремонт/замены АВ в электрощитах инженерных системах ЦОД, вызов сервисных и аварийных служб. Участие в плановых работах и ТО. Сборка и подготовка к сдаче в эксплуатацию серверных шкафов, базовый монтаж распределительного электрооборудования (сборка электрической схемы, нагрузочные испытания). При необходимости прокладка силовых и слаботочных кабельных линий до инженерных систем (Электрощиты, вентустановки, насосы, ДГУ, ИБП) Оперативные переключения в ЭУ, выставление уставок на оборудовании, контроль работ проводимых в серверных и на площадке. Допуск и контроль подрядных организаций при проведении ТО и плановых работ. Работа с лифтами и подъемниками

Мы ожидаем

Наличие 3 и выше группы по электробезопасности для работы в сетях до и свыше 1000В Знание правил устройства и безопасной эксплуатации машин, механизмов, электроустановок Опыт работы в диспетчерских службах, дата-центрах/серверных, службе эксплуатации промышленных инженерных сетей. Опыт работы с оборудованием ведущих мировых брендов: Schneider Electric, ABB, Siemens, York, Cummins, GE Опыт проведения монтажных и электромонтажных работ

Знание систем/программ

Будет плюсом если вы умеете работать с ПО: EcoStruxure Power Commission, Ekip Connect, PAS. Работали с такими системами как NetBox, Grafanа. Word, Excel, Google Docs на уровне продвинутого пользователя.

Будет плюсом

Опыт работы с источниками бесперебойного питания и аккумуляторными батареями Опыт работы с системами мониторинга и диспетчеризации. Желателен опыт работы с дизель-генераторными установками. Аккуратность и внимательность к деталям Знание ПК на уровне уверенного пользователя. Способность быстро обучаться Вашим плюсом будет: - Опыт работы в дата-центрах, крупных серверных залах. - Опыт работы с холодильными машинами, кондиционерами, вентиляционными установками. - Наличие знаний по электробезопасности в электроустановках свыше 1000В. Опыт работы с высоковольтным оборудованием на ТП/РП. - Умение проводить диагностику неисправностей электрощитового и электротехнического оборудования, анализ работы оборудования и компонентов инженерных систем. - Наличие сертификатов повышения квалификации, сертификатов обучения по работе с ИБП/ДГУ/ХМ - Умение читать техническую документацию на английском языке - Умение пользоваться графическими редакторами AutoCad, Visio, иные.

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)

Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*

Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)

Офисный душ*

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)

Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)

PlayStation zone*, кикер и настольный теннис

Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass

Внутренняя база знаний и курсов

Рекомендации по обучению и развитию

Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса