Инженер по эксплуатации
Мы, команда Инженеров по эксплуатации московских дата-центров Селектел. Осуществляем круглосуточную поддержку и техническое обслуживание инженерных систем инфраструктуры передовых ЦОД мощностью более 10МВт оборудованных новейшими инженерными системами ( Динамические ИБП Piller, Статика UPS Huawei, ДГУ SDMO, Cummins, MTU мощностью более 1МВт. Системы адаибатического охлаждения фрикулинг YORK и классических чиллеров Uniflair по 500+кВт. ) Все инженерные системы оборудованы мониторингом и по протоколу Modbus объединены в единую систему диспетчеризации. Датчики тока Shneider Electric PowerTag, Контроллеры автоматизации Simens, Beckhoff, Carel, Danfoss, а так же собственные разработки и решения делают наши ЦОД уникальными.) Десятки тысяч довольных клиентов. Компания полного цикла, от владения зданий в которых располагаются дата-центры и их проектирования, до сборки серверов и разработки ПО (500+ разработчиков и IT-специалистов)
- Москва
- Сменный
Основные задачи
Эксплуатация и мониторинг инженерной инфраструктуры ЦОД, отслеживание, фиксация инцидентов, аварий и плановых работ. Расследование инцидентов, устранение аварии и минимизация их последствий. Обходы, осмотр инженерных систем и оборудования ЦОД, запуск ДГУ. Локальный ремонт/замены АВ в электрощитах инженерных системах ЦОД, вызов сервисных и аварийных служб. Участие в плановых работах и ТО. Сборка и подготовка к сдаче в эксплуатацию серверных шкафов, базовый монтаж распределительного электрооборудования (сборка электрической схемы, нагрузочные испытания). При необходимости прокладка силовых и слаботочных кабельных линий до инженерных систем (Электрощиты, вентустановки, насосы, ДГУ, ИБП) Оперативные переключения в ЭУ, выставление уставок на оборудовании, контроль работ проводимых в серверных и на площадке. Допуск и контроль подрядных организаций при проведении ТО и плановых работ. Работа с лифтами и подъемниками
Мы ожидаем
Наличие 3 и выше группы по электробезопасности для работы в сетях до и свыше 1000В Знание правил устройства и безопасной эксплуатации машин, механизмов, электроустановок Опыт работы в диспетчерских службах, дата-центрах/серверных, службе эксплуатации промышленных инженерных сетей. Опыт работы с оборудованием ведущих мировых брендов: Schneider Electric, ABB, Siemens, York, Cummins, GE Опыт проведения монтажных и электромонтажных работ
Знание систем/программ
Будет плюсом если вы умеете работать с ПО: EcoStruxure Power Commission, Ekip Connect, PAS. Работали с такими системами как NetBox, Grafanа. Word, Excel, Google Docs на уровне продвинутого пользователя.
Будет плюсом
Опыт работы с источниками бесперебойного питания и аккумуляторными батареями Опыт работы с системами мониторинга и диспетчеризации. Желателен опыт работы с дизель-генераторными установками. Аккуратность и внимательность к деталям Знание ПК на уровне уверенного пользователя. Способность быстро обучаться Вашим плюсом будет: - Опыт работы в дата-центрах, крупных серверных залах. - Опыт работы с холодильными машинами, кондиционерами, вентиляционными установками. - Наличие знаний по электробезопасности в электроустановках свыше 1000В. Опыт работы с высоковольтным оборудованием на ТП/РП. - Умение проводить диагностику неисправностей электрощитового и электротехнического оборудования, анализ работы оборудования и компонентов инженерных систем. - Наличие сертификатов повышения квалификации, сертификатов обучения по работе с ИБП/ДГУ/ХМ - Умение читать техническую документацию на английском языке - Умение пользоваться графическими редакторами AutoCad, Visio, иные.
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса