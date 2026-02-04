Senior-разработчик в команду разработки Объектного хранилища

Backend-разработка

Команда Storage занимается разработкой Объектного хранилища - это решение, которое позволяет нашим клиентам хранить неограниченное количество данных и получать к ним мгновенный доступ в любое время суток. Нагрузка на сервис может достигать десятков тысяч запросов в секунду, а объем хранения составляет десятки петабайт. Основными интерфейсами взаимодействия пользователя с нашим Объектным хранилищем являются AWS S3 и Openstack Swift API.