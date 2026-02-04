Backend-разработка

Senior-разработчик в команду разработки Объектного хранилища

Команда Storage занимается разработкой Объектного хранилища - это решение, которое позволяет нашим клиентам хранить неограниченное количество данных и получать к ним мгновенный доступ в любое время суток. Нагрузка на сервис может достигать десятков тысяч запросов в секунду, а объем хранения составляет десятки петабайт. Основными интерфейсами взаимодействия пользователя с нашим Объектным хранилищем являются AWS S3 и Openstack Swift API.

Основные задачи
  • Участвовать в проектировании и реализации географически распределенных сервисов Объектного хранилища облака Selectel
  • Разрабатывать публичный API S3 / Swift
  • Участие в полном цикле SDLC: проектирование → разработка → вывод в продакшен → эксплуатация и мониторинг
  • Обеспечивать масштабирование, отказоустойчивость и безопасность сервисов Объектного хранилища
  • Помогать интегрировать другие продукты с Объектным хранилищем
  • Участвовать в развитии продукта и процессов команды
Мы ожидаем
  • Опыт коммерческой разработки от 5 лет, на golang от 3х лет
  • Понимание принципов многопоточного и конкурентного программирования в golang
  • Опыт проектирования(System design) и разработки распределенных приложений - Навыки написания тестов в стеке golang (от unit до функциональных)
  • Знание и базовый опыт работы с ОС семейства Linux/Unix
  • Опыт и знание подходов построения надежных систем: мониторинг, паттерны отказоустойчивости и масштабирования
  • Опыт работы с хранилищами данных: PostgreSQL, Mongodb, Redis, Clickhouse
  • Опыт работы с брокерами сообщений RabbitMQ, Kafka
  • Навыки работы с современным стеком разработки: контейнеры, k8s, CI/CD
Будет плюсом
  • Опыт работы с предметной областью объектного хранилища S3, minio, swift, ceph rados gateway
  • Опыт работы с публичными и/или приватными облаками (AWS, GCP, Azure, OpenStack) в качестве разработчика или администратора(devops-а)
  • Опыт работы с системами управления конфигурациями: puppet, ansible и тп
  • Опыт работы с системами управления инфраструктурой: k8s, helm, terraform, cloudformation
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

