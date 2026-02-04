Senior-разработчик в команду разработки Объектного хранилища
Команда Storage занимается разработкой Объектного хранилища - это решение, которое позволяет нашим клиентам хранить неограниченное количество данных и получать к ним мгновенный доступ в любое время суток. Нагрузка на сервис может достигать десятков тысяч запросов в секунду, а объем хранения составляет десятки петабайт. Основными интерфейсами взаимодействия пользователя с нашим Объектным хранилищем являются AWS S3 и Openstack Swift API.
- Удаленная работа
- Гибкий
Основные задачи
- Участвовать в проектировании и реализации географически распределенных сервисов Объектного хранилища облака Selectel
- Разрабатывать публичный API S3 / Swift
- Участие в полном цикле SDLC: проектирование → разработка → вывод в продакшен → эксплуатация и мониторинг
- Обеспечивать масштабирование, отказоустойчивость и безопасность сервисов Объектного хранилища
- Помогать интегрировать другие продукты с Объектным хранилищем
- Участвовать в развитии продукта и процессов команды
Мы ожидаем
- Опыт коммерческой разработки от 5 лет, на golang от 3х лет
- Понимание принципов многопоточного и конкурентного программирования в golang
- Опыт проектирования(System design) и разработки распределенных приложений - Навыки написания тестов в стеке golang (от unit до функциональных)
- Знание и базовый опыт работы с ОС семейства Linux/Unix
- Опыт и знание подходов построения надежных систем: мониторинг, паттерны отказоустойчивости и масштабирования
- Опыт работы с хранилищами данных: PostgreSQL, Mongodb, Redis, Clickhouse
- Опыт работы с брокерами сообщений RabbitMQ, Kafka
- Навыки работы с современным стеком разработки: контейнеры, k8s, CI/CD
Будет плюсом
- Опыт работы с предметной областью объектного хранилища S3, minio, swift, ceph rados gateway
- Опыт работы с публичными и/или приватными облаками (AWS, GCP, Azure, OpenStack) в качестве разработчика или администратора(devops-а)
- Опыт работы с системами управления конфигурациями: puppet, ansible и тп
- Опыт работы с системами управления инфраструктурой: k8s, helm, terraform, cloudformation
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса