Старший разработчик PaaS (ML-платформа)
Мы активно развиваем облачные PaaS решения в том числе AI/ML-сервисы и планируем расширять это направление. У вас есть возможность подключиться к команде и сделать ключевой вклад в:
- Развитие платформы для инференса ML-моделей
- Foundation Model Catalog
- Создание платформы для управления AI-агентами
- Создание продукта с нуля: Уникальная возможность построить архитектуру и платформу, а не поддерживать легаси
- Современный стек и R&D: Работа с актуальными технологиями и пространство для исследования новых решений
- Удаленная работа
- Гибкий
Основные задачи
- Создание Kubernetes-операторов
- Разработка на Go публичного API платформы, внутренних сервисов и воркеров
- Участие в полном цикле SDLC: проектирование → разработка → вывод в продакшен → эксплуатация и мониторинг
- Развивать инструментарий для ML и инференс платформы
- Реализовывать оркестрацию компонентов ML-платформы и интеграцию с внешними системами и базами знаний
- Заниматься мониторингом и обеспечением бесперебойной работы ML-платформы
- Принимать участие в выборе и имплементации решений для управления жизненным циклом клиентских ресурсов ML-платформы
- Помогать выстраивать MLOps и CI/CD процессы
Мы ожидаем
- Опыт работы с Golang не менее 4 лет
- Опыт работы с Kubernetes: написание k8s operator-ов (знание базовых примитивов)
- БД / Брокеры сообщений: Postgresql, Redis, NATS, S3
- Навыки администрирования Linux и понимание сетевых основ (L2/L3, TCP/IP)
- Опыт проектирования распределенных систем
Будет плюсом
- MLOps опыт в инференсе ML-моделей, AI-агентов, RAG
- Опыт работы с ML-инструментами (Triton Inference Server, vLLM, Seldon Core, MLflow)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса