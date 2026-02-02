Старший разработчик PaaS (ML-платформа)

Backend-разработка

Мы активно развиваем облачные PaaS решения в том числе AI/ML-сервисы и планируем расширять это направление. У вас есть возможность подключиться к команде и сделать ключевой вклад в:

- Развитие платформы для инференса ML-моделей

- Foundation Model Catalog

- Создание платформы для управления AI-агентами

- Создание продукта с нуля: Уникальная возможность построить архитектуру и платформу, а не поддерживать легаси

- Современный стек и R&D: Работа с актуальными технологиями и пространство для исследования новых решений