Backend-разработка

Старший разработчик PaaS (ML-платформа)

Мы активно развиваем облачные PaaS решения в том числе AI/ML-сервисы и планируем расширять это направление. У вас есть возможность подключиться к команде и сделать ключевой вклад в:
- Развитие платформы для инференса ML-моделей
- Foundation Model Catalog
- Создание платформы для управления AI-агентами
- Создание продукта с нуля: Уникальная возможность построить архитектуру и платформу, а не поддерживать легаси
- Современный стек и R&D: Работа с актуальными технологиями и пространство для исследования новых решений

  • Удаленная работа
  • Гибкий
Основные задачи
  • Создание Kubernetes-операторов
  • Разработка на Go публичного API платформы, внутренних сервисов и воркеров
  • Участие в полном цикле SDLC: проектирование → разработка → вывод в продакшен → эксплуатация и мониторинг
  • Развивать инструментарий для ML и инференс платформы
  • Реализовывать оркестрацию компонентов ML-платформы и интеграцию с внешними системами и базами знаний
  • Заниматься мониторингом и обеспечением бесперебойной работы ML-платформы
  • Принимать участие в выборе и имплементации решений для управления жизненным циклом клиентских ресурсов ML-платформы
  • Помогать выстраивать MLOps и CI/CD процессы
Мы ожидаем
  • Опыт работы с Golang не менее 4 лет
  • Опыт работы с Kubernetes: написание k8s operator-ов (знание базовых примитивов)
  • БД / Брокеры сообщений: Postgresql, Redis, NATS, S3
  • Навыки администрирования Linux и понимание сетевых основ (L2/L3, TCP/IP)
  • Опыт проектирования распределенных систем
Будет плюсом
  • MLOps опыт в инференсе ML-моделей, AI-агентов, RAG
  • Опыт работы с ML-инструментами (Triton Inference Server, vLLM, Seldon Core, MLflow)
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

Backend-разработка
Senior-разработчик в команду разработки Объектного хранилища

Удаленная работа

Backend-разработка
Backend-разработчик (Python) в Команду Payments

Санкт-Петербург

Откликнуться на вакансию

Новости Selectel

Присоединяйтесь — нам есть, о чем рассказать: запускаем новые продукты, проводим мероприятия и акции.

Подписаться

Нужна помощь?

Звоните 8 800 555-06-75 или пишите sales@selectel.ru — изучим задачу и подберем подходящее решение.

Если у вас проблема в работе услуг — создайте тикет.

Сообщество

© АО «Селектел», 2008–2026

Лицензия на телематические услуги № 176267

Страница эмитента на сайте аккредитованного агентства

Политика в отношении обработки персональных данных