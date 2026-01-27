Backend-разработка

Engineering-менеджер в ML-команду

Мы в Selectel активно развиваем облачные AI/ML сервисы. Для усиления направления нам требуется сильный лидер, у которого будет возможность создавать новые продукты на острие технологий и влиять на результат!

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Организовывать работу команд, уделяя особое внимание работе с сотрудниками, планированию и оптимизации процессов
  • Обеспечивать надежную работу продуктов, с учетом современных подходов system design
  • Контролировать выполнение задач командами, с учетом ожидаемых сроков и качества решений
  • Выстраивать и развивать отношения сотрудничества с другими отделами для улучшения обслуживания клиентов и повышения качества продуктов
  • Обеспечивать процессы развития сотрудников команды, включая найм, рост сотрудников внутри команды и вне ее, для сохранения их в компании
Мы ожидаем
  • Лидерские качества, умение мотивировать и координировать лидов и команды
  • Отличные коммуникативные навыки
  • Опыт взаимодействия со стейкхолдерами от бизнеса и смежных команд
  • Опыт продуктовой разработки на Golang или другом ЯП
  • Понимание бизнес контекста и умение декомпозировать продуктовые задачи
  • Способность видеть цель продукта и уметь правильно транслировать ее в задачах для команд
  • Опыт проектирования (System design) и разработки распределенных приложений
  • Опыт работы с mysql, postgres, redis и тп
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

