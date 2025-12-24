Backend-разработка
TeamLead команды разработки PaaS
Мы активно развиваем облачные PaaS AI/ML-сервисы и в будущем планируем расширять это направление! Для этого мы ищем сильного лидера, который сможет собрать команду, выстроить процессы и напрямую влиять на развитие новых продуктов!
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Организовывать работу команды, уделяя особое внимание работе с сотрудниками, планированию и оптимизации процессов
- Обеспечивать надежную работу продуктов, с учетом современных подходов system design
- Контролировать выполнение задач командой, с учетом ожидаемых сроков и качества решений
- Выстраивать и развивать отношения сотрудничества с другими отделами для улучшения обслуживания клиентов и повышения качества продуктов
- Обеспечивать процессы развития сотрудников команды, включая найм, рост сотрудников внутри команды и вне ее, для сохранения их в компании
Мы ожидаем
- Опыт работы в роли тимлида не менее 3 лет
- Лидерские качества, умение мотивировать и координировать команду
- Отличные коммуникативные навыки
- Опыт взаимодействия со стейкхолдерами от бизнеса и смежных команд
- Опыт продуктовой разработки на Golang от 3 лет (или другой ЯП)
- Понимание бизнес контекста и умение декомпозировать продуктовые задачи
- Способность видеть цель продукта и уметь правильно транслировать ее в задачах для команды
- Опыт проектирования (System design) и разработки распределенных приложений
- Опыт работы с современным стеком разработки: docker, k8s, CI/CD.
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса