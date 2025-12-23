Младший системный инженер в дата-центр
Работа в Инженерно-техническом отделе Selectel позволит вам полностью погрузиться в работу дата-центра, познакомиться с ним в подробностях и узнать, как он функционирует изнутри.
Вы будете иметь уникальную возможность прямого взаимодействия с клиентами и выполнения физических подключений. Это даст вам реальное преимущество в понимании работы и устройства всех проектов компании.
Благодаря работе над реальными задачами и контакту с клиентскими схемами коммутации и оборудованием, вы сможете лучше понять, какие цели и требования стоят перед использованием определенного серверного оборудования. Решение проблем клиентов будет способствовать непрерывному расширению ваших профессиональных знаний и применению их на практике.
- Дубровка
- Фиксированный
Основные задачи
- Установка и подключение серверного и сетевого оборудования
- Монтаж локальной сети и пассивного сетевого оборудования
- Замена неисправных комплектующих в серверах и сетевом оборудовании
Мы ожидаем
- Опыт работы с серверным и сетевым оборудованием
- Понимание принципов работы компьютерных сетей
- Опыт монтажа СКС
- Опыт установки ОС Linux (Debian, Ubuntu, CentOS, RedHat), умение работать с командной строкой
- Опыт диагностики ПК, выявления неисправных комплектующих
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Ежемесячная премия по результатам работы
- 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Пятидневная рабочая неделя, рабочий день с 10-00 до 19-00
- Работа в п. Дубровка, ул. Советская, д. 1
- Компенсация транспортных расходов
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса