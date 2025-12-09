Конференц-холл Selectel

Специально оборудованное пространство для проведения IT-мероприятий любого формата: от небольших митапов до полноценных конференций.
  • СПб, ул. Цветочная, д. 19
  • До 140 человек

Проведите IT-мероприятие вместе с Selectel

Зал подходит для событий разных форматов

Тематические конференции, семинары и обучающие лекции, мастер-классы, хакатоны и встречи сообществ.

Площадка в 10 минутах от метро «Московские ворота»

Конференц-холл расположен в дата-центре Selectel «Цветочная 2» по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 19.

Поможем в организации мероприятия

Набор оборудования и условия технического сопровождения обсуждаем индивидуально для каждого мероприятия.

Конференц-холл состоит из трех функциональных зон

Зал на 140 человек

Есть сцена, большой экран, удобные кресла и мягкие пуфики.

Две переговорные комнаты

Каждая на 10 человек, есть мультимедийная система.

Зона отдыха

Можно разместить кейтеринг, шведский стол.

Мультимедийное оборудование уже на площадке

Проекционное оборудование

Лазерный проектор Epson EB-L1070U 3xLCD; WUXGA (1920×1200); 16:10; 7000 ANSI Lm; 250000:1; HDMI х 2; HDBaseT х 1; VGA х 1; mini jack 3,5 мм х 1; 20W; 18,2 кг 1 шт.
Отражательный экран Projecta HomeScreen Deluxe 2690×4660 см (206”); Matte White; 16:9 1 шт.
LED телевизор LG 65UM7300PLB Ultra HD 4K Показ изображений с проектора; диагональ 65”; разрешение 3840×2160; HDTV Ultra HD 4K 3 шт.
Blackmagic ATEM Mini Pro ISO Видеомикшер на 4 HDMI входа 1 шт
Монитор суфлер Lenovo ThinkVision 27T-30 2 шт.
Телевизор Samsung 40 дюймов Показ изображений с проектора 1 шт

Смотрите отчеты о проведенных мероприятиях в нашем блоге

Софья Шпак 9 декабря 2025

Как управлять IT-инфраструктурой в 2026 году: практическое руководство по приручению bare metal

Настя Васильева 16 декабря 2025

Selectel Network MeetUp #14

Настя Васильева 4 декабря 2025

Pitch the Future. Med AI

Настя Васильева 26 ноября 2025

Как мы строим S3 в Selectel

Настя Васильева 20 ноября 2025

Как соответствовать требованиям локализации персональных данных

Настя Васильева 13 ноября 2025

Как использовать Karpenter в Managed Kubernetes

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