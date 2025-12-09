Конференц-холл Selectel

|Лазерный проектор Epson EB-L1070U
|3xLCD; WUXGA (1920×1200); 16:10; 7000 ANSI Lm; 250000:1; HDMI х 2; HDBaseT х 1; VGA х 1; mini jack 3,5 мм х 1; 20W; 18,2 кг
|1 шт.
|Отражательный экран Projecta HomeScreen Deluxe
|2690×4660 см (206”); Matte White; 16:9
|1 шт.
|LED телевизор LG 65UM7300PLB Ultra HD 4K
|Показ изображений с проектора; диагональ 65”; разрешение 3840×2160; HDTV Ultra HD 4K
|3 шт.
|Blackmagic ATEM Mini Pro ISO
|Видеомикшер на 4 HDMI входа
|1 шт
|Монитор суфлер
|Lenovo ThinkVision 27T-30
|2 шт.
|Телевизор Samsung 40 дюймов
|Показ изображений с проектора
|1 шт
Проведите IT-мероприятие вместе с Selectel
Зал подходит для событий разных форматов
Тематические конференции, семинары и обучающие лекции, мастер-классы, хакатоны и встречи сообществ.
Площадка в 10 минутах от метро «Московские ворота»
Конференц-холл расположен в дата-центре Selectel «Цветочная 2» по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 19.
Поможем в организации мероприятия
Набор оборудования и условия технического сопровождения обсуждаем индивидуально для каждого мероприятия.
Мультимедийное оборудование уже на площадке
Проекционное оборудование
Звуковое оборудование
Проекционное оборудование
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