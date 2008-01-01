Конференц-холл Selectel

Мероприятия Selectel
Selectel MeetUp: облако рядом — 5 декабря | Новосибирск
Selectel Workshop: Software Optimization — 5 декабря | Санкт‑Петербург
Selectel DevOps Workshop — 27–28 ноября | Санкт‑Петербург
Selectel Networking Academy — 24 октября | Санкт‑Петербург
Описание зала
Конференц-холл расположен в одном из дата-центров компании «Селектел» Цветочная 2, находящемся по адресу: г. Санкт-Петербург, Цветочная, 19 в 10 минутах пешей доступности от станции метро «Московские ворота».
Конференц-холл состоит из трех функциональных зон:
- Зона для проведения конференций на 140 человек
- Две переговорные комнаты на 10 человек каждая
- Зона отдыха с возможностью разместить кейтеринг (шведский стол)
Технические возможности конференц-холла позволяют проводить мероприятия различных форматов:
- Специализированные тематические конференции
- Семинары, обучающие лекции
- Мастер-классы
- Хакатоны
- Встречи сообществ и другое
Подробное описание и технические характеристики конференц-холла Selectel