Младший специалист по защите конечных устройств

Основные задачи

- администрирование средств защиты - взаимодействие с технической поддержкой вендоров и внутренними техническими командами для решения проблем - тестирование новых версий средств защиты - мониторинг и реагирование на аномалии, участие в расследованиях инцидентов - документирование процессов во внутренней базе знаний - проведение обучающих мероприятий для сотрудников

Мы ожидаем

- образование в области информационной безопасности - опыт работы с решениями класса Endpoint Security, EDR/XDR - понимание методов анализа вредоносного программного обеспечения - готовность участвовать в разработке и проведении обучающих мероприятий для сотрудников - желание обучаться и развиваться в области информационной безопасности

Будет плюсом

- навыки работы с операционными системами Windows/Linux/macOS - навыки автоматизации на Bash/PowerShell/Python - участие в CTF - прохождение дополнительных курсов/сертификаций по информационной безопасности

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)

Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*

Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)

Офисный душ*

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)

Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)

PlayStation zone*, кикер и настольный теннис

Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass

Внутренняя база знаний и курсов

Рекомендации по обучению и развитию

Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса