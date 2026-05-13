Младший специалист по защите конечных устройств
Мы команда отдела ИБ, занимаемся мониторингом инцидентов, защитой конечных устройств, контролем доступов, проводим аудиты и пентесты, закрываем уязвимости и делаем сотрудников более внимательными. У нас легко воплощать в жизнь собственные идеи и не нужно заниматься бумажной безопасностью. Наша главная цель - делать растущий бизнес защищенным) Мы ищем специалиста, который разделит тяготы поддержки и развития технических решений для защиты конечных устройств, готов разбираться в проблемах и обучать пользователей
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- администрирование средств защиты - взаимодействие с технической поддержкой вендоров и внутренними техническими командами для решения проблем - тестирование новых версий средств защиты - мониторинг и реагирование на аномалии, участие в расследованиях инцидентов - документирование процессов во внутренней базе знаний - проведение обучающих мероприятий для сотрудников
Мы ожидаем
- образование в области информационной безопасности - опыт работы с решениями класса Endpoint Security, EDR/XDR - понимание методов анализа вредоносного программного обеспечения - готовность участвовать в разработке и проведении обучающих мероприятий для сотрудников - желание обучаться и развиваться в области информационной безопасности
Будет плюсом
- навыки работы с операционными системами Windows/Linux/macOS - навыки автоматизации на Bash/PowerShell/Python - участие в CTF - прохождение дополнительных курсов/сертификаций по информационной безопасности
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса