Младший менеджер по сопровождению договорной работы

Основные задачи

Обработка запросов от клиентов в почте, тикет-системе и по телефону по вопросам, связанным с договорными отношениями

Подготовка шаблонных документов: договоров, дополнительных соглашений, писем

Организация подписания документов внутри компании и контроль своевременного подписания со стороны клиента, а также учет таких документов и ведение соответствующих реестров

Отслеживание сроков действия договоров, пролонгация договоров

Заключение партнерского договора с клиентами

Отправка документов через электронный документооборот

Мы ожидаем

Опыт работы на схожей позиции

Умение работать с программами или готовность к быстрому изучению программ: MS Оffice, 1C.Бухгалтерия, Контур Диадок, почтовый клиент

Навыки работы с таск-трекерами будет преимуществом

Базовые знания финансового и хозяйственного законодательства, делопроизводства и документооборота

Базовое понимание специфики работы с сегментом B2B, B2G

Хорошие навыки устной и письменной коммуникации на русском языке. Знание английского языка будет преимуществом

Опыт работы с клиентами

Опыт работы с договорами

Умение работать в режиме многозадачности с большими объемами информации, гибкость к изменениям и готовность к изучению нового

Будет плюсом

Высшее юридическое или экономическое образование

Опыт работы в сфере IT или телекоммуникаций

Понимание специфики оказания услуг ЦОД

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)

Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*

Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)

Офисный душ*

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)

Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)

PlayStation zone*, кикер и настольный теннис

Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass

Внутренняя база знаний и курсов

Рекомендации по обучению и развитию

Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса