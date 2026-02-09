Дежурный системный инженер
В команде Servers.ru (ООО "Единая сеть"), которая входит в группу компаний Selectel, открыта вакансия Системного инженера.
Работа в Инженерно-техническом отделе позволит вам полностью погрузиться в работу дата-центра, познакомиться с ним в подробностях и узнать, как он функционирует изнутри.
- Москва
- Сменный
Основные задачи
- Работа в смене технической поддержки дата-центра
- Монтаж и сборка оборудования дата-центра (стойки, серверы, сетевое оборудование, оптические и медные соединения)
- Начальная конфигурация программного обеспечения серверного оборудования
- Базовая диагностика проблем в работе серверного оборудования
Мы ожидаем
- Опыт работы в LINUX на уровне пользователя;
- Знание базовых сетевых технологий;
- Практический опыт монтажа и обслуживания СКС (медь);
- Практический опыт монтажа и обслуживания электрических компонентов (PDU, ATS, UPS);
- Опыт обслуживания серверного оборудования.
Готовы рассмотреть кандидатов с небольшим опытом, если вы проявляете желание научиться:
- системному администрированию серверов
- диагностике аппаратных, программных и сетевых неполадок серверов
- мониторингу оборудования
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса