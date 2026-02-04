Техническая поддержка
Младший специалист продуктовой поддержки
Возможность развития внутри компании - изучить весь стэк технологий используемых в Селектел, старт карьеры, возможность совмещения с вечерней/заочной формой обучения.
- Санкт-Петербург
- Фиксированный
Основные задачи
- Обрабатывать поступающие заявки от клиентов через тикеты/почту/телефон
- Осуществлять исходящие звонки с целью уточнения информации по задачам
- Работать с заявками по авторскому праву (Copyright Infringement)
- Проверять не приоритетные тикеты и задачи
- Обновлять персональные данные пользователей
Мы ожидаем
- Грамотная письменная и устная речь
- Владение английским языком на уровне не ниже intermediate
- Опыт работы не менее 1-го года
Знание систем/программ
- Опыт администрирования в ОС Linux/Windows
- Опыт работы с почтовыми клиентами
Будет плюсом
- Умение осуществлять диагностику проблем связанных с доменами
- Клиентоориентированный подход к решению входящих обращений
- Умение находить альтернативные решения за рамками стандартных шаблонов и инструкций
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса