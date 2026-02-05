Инженер по тестированию встроенных систем
Отдел тестирования оборудования проводит всестороннюю проверку серверных систем, процессоров различных архитектур и периферийных устройств. Включает в себя оценку надежности, производительности и совместимости, а так же внедрение (application) бенчмарков, проведение синтетических и нагрузочных тестов.
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Всестороннее тестирование серверных комплектующих в том числе собственных разработок
- Диагностировать\Troubleshooting серверное оборудование
- Измерять производительность комплектующих
- Проводить модульное, лабораторное и Е2Е тестирование программно-аппаратных комплексов и встраиваемых систем
- Давать обратную связь по проведённым тестам
- Помогать коллегам с уже протестированным оборудованием
- Траблшутинг тестируемых плат
- Создавать тест-планы и методики тестирования серверного оборудования и плат
- Формирование отчета в confluence после проведения тестов
- Анализ результатов тестирования оборудования
- Автоматизация работы при помощи скриптов и методик для производства на заводе
- Разработка производственных тестов полного цикла
- Формирование методик тестирования и тестового покрытия для конечного продукта.
Мы ожидаем
- Опыт работы с Linux на продвинутом уровне администратора и выше
- Уверенный опыт написания скриптов на Bash
- Умение грамотно описывать баги и результаты тестирования
- Знание архитектуры программно-аппаратных комплексов
- Умение проводить тестирование встраиваемых систем и строить план и методики тестирования
- Умение проводить диагностику неработающих плат
- Продвинутый уровень знаний ОС linux
- Понимание аппаратной совместимости/несовместимости серверных комплектующих
- Умение проводить диагностику неработающего сервера
- Понимание документациии производителя, в том числе чтение документации на английском языке
Знание систем/программ
- Linux, Windows, bash, git, docker, OSI, grafana, Qemu, VirtualBox, libvirt, SQL, CI/CD.
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса