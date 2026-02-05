QA

Инженер по тестированию встроенных систем

Отдел тестирования оборудования проводит всестороннюю проверку серверных систем, процессоров различных архитектур и периферийных устройств. Включает в себя оценку надежности, производительности и совместимости, а так же внедрение (application) бенчмарков, проведение синтетических и нагрузочных тестов.

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Всестороннее тестирование серверных комплектующих в том числе собственных разработок
  • Диагностировать\Troubleshooting серверное оборудование
  • Измерять производительность комплектующих
  • Проводить модульное, лабораторное и Е2Е тестирование программно-аппаратных комплексов и встраиваемых систем
  • Давать обратную связь по проведённым тестам
  • Помогать коллегам с уже протестированным оборудованием
  • Траблшутинг тестируемых плат
  • Создавать тест-планы и методики тестирования серверного оборудования и плат
  • Формирование отчета в confluence после проведения тестов
  • Анализ результатов тестирования оборудования
  • Автоматизация работы при помощи скриптов и методик для производства на заводе
  • Разработка производственных тестов полного цикла
  • Формирование методик тестирования и тестового покрытия для конечного продукта.
Мы ожидаем
  • Опыт работы с Linux на продвинутом уровне администратора и выше
  • Уверенный опыт написания скриптов на Bash
  • Умение грамотно описывать баги и результаты тестирования
  • Знание архитектуры программно-аппаратных комплексов
  • Умение проводить тестирование встраиваемых систем и строить план и методики тестирования
  • Умение проводить диагностику неработающих плат
  • Продвинутый уровень знаний ОС linux
  • Понимание аппаратной совместимости/несовместимости серверных комплектующих
  • Умение проводить диагностику неработающего сервера
  • Понимание документациии производителя, в том числе чтение документации на английском языке
Знание систем/программ
  • Linux, Windows, bash, git, docker, OSI, grafana, Qemu, VirtualBox, libvirt, SQL, CI/CD.
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

Откликнуться на вакансию

Новости Selectel

Присоединяйтесь — нам есть, о чем рассказать: запускаем новые продукты, проводим мероприятия и акции.

Подписаться

Нужна помощь?

Звоните 8 800 555-06-75 или пишите sales@selectel.ru — изучим задачу и подберем подходящее решение.

Если у вас проблема в работе услуг — создайте тикет.

Сообщество

© АО «Селектел», 2008–2026

Лицензия на телематические услуги № 176267

Страница эмитента на сайте аккредитованного агентства

Политика в отношении обработки персональных данных