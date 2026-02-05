Инженер по тестированию встроенных систем

QA

Отдел тестирования оборудования проводит всестороннюю проверку серверных систем, процессоров различных архитектур и периферийных устройств. Включает в себя оценку надежности, производительности и совместимости, а так же внедрение (application) бенчмарков, проведение синтетических и нагрузочных тестов.