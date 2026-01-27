Младший инженер в команду сборки (Дубровка)

Основные задачи

Сборка серверов разной сложности (от 1U до 4U, с различными конфигурациями)

Диагностика и тестирование комплектующих (ОЗУ, HDD/SSD, материнские платы, БП, RAID-контроллеры и т.д.)

Поиск и устранение «железячных» проблем (нестабильность, перегрев, ошибки POST и т.п.)

Получение, проверка и учёт поступающего оборудования (инвентаризация, маркировка)

Ведение отчётности и логов по выполненным работам

Соблюдение техники безопасности и стандартов сборки

Мы ожидаем

Опыт сборки и ремонта ПК/ноутбуков

Опыт установки ОС Linux (Ubuntu, CentOS, Debian и др.)

Знание командной строки Linux (базовые команды: ls, cd, cp, mv, grep, df, top, ssh, sudo, apt/yum)

Умение работать с железом: распаковка, монтаж, диагностика, замена комплектующих

Внимательность, аккуратность, умение работать по чек-листам

Готовность к физической работе (подъём/перемещение оборудования)

Опыт работы с учётными системами (1С, Jira)

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)

Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*

Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)

Офисный душ*

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)

Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)

PlayStation zone*, кикер и настольный теннис

Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass

Внутренняя база знаний и курсов

Рекомендации по обучению и развитию

Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса