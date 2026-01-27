Инженеры дата-центра
Младший инженер в команду сборки (Дубровка)
- Дубровка
- Фиксированный
Основные задачи
- Сборка серверов разной сложности (от 1U до 4U, с различными конфигурациями)
- Диагностика и тестирование комплектующих (ОЗУ, HDD/SSD, материнские платы, БП, RAID-контроллеры и т.д.)
- Поиск и устранение «железячных» проблем (нестабильность, перегрев, ошибки POST и т.п.)
- Получение, проверка и учёт поступающего оборудования (инвентаризация, маркировка)
- Ведение отчётности и логов по выполненным работам
- Соблюдение техники безопасности и стандартов сборки
Мы ожидаем
- Опыт сборки и ремонта ПК/ноутбуков
- Опыт установки ОС Linux (Ubuntu, CentOS, Debian и др.)
- Знание командной строки Linux (базовые команды: ls, cd, cp, mv, grep, df, top, ssh, sudo, apt/yum)
- Умение работать с железом: распаковка, монтаж, диагностика, замена комплектующих
- Внимательность, аккуратность, умение работать по чек-листам
- Готовность к физической работе (подъём/перемещение оборудования)
- Опыт работы с учётными системами (1С, Jira)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса