Младший инженер в команду сборки (Дубровка)

  • Дубровка
  • Фиксированный
Основные задачи
  • Сборка серверов разной сложности (от 1U до 4U, с различными конфигурациями)
  • Диагностика и тестирование комплектующих (ОЗУ, HDD/SSD, материнские платы, БП, RAID-контроллеры и т.д.)
  • Поиск и устранение «железячных» проблем (нестабильность, перегрев, ошибки POST и т.п.)
  • Получение, проверка и учёт поступающего оборудования (инвентаризация, маркировка)
  • Ведение отчётности и логов по выполненным работам
  • Соблюдение техники безопасности и стандартов сборки
Мы ожидаем
  • Опыт сборки и ремонта ПК/ноутбуков
  • Опыт установки ОС Linux (Ubuntu, CentOS, Debian и др.)
  • Знание командной строки Linux (базовые команды: ls, cd, cp, mv, grep, df, top, ssh, sudo, apt/yum)
  • Умение работать с железом: распаковка, монтаж, диагностика, замена комплектующих
  • Внимательность, аккуратность, умение работать по чек-листам
  • Готовность к физической работе (подъём/перемещение оборудования)
  • Опыт работы с учётными системами (1С, Jira)
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

