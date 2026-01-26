Управление продуктами
Менеджер ML-продуктов
Мы ищем менеджера продуктов, который возьмет на себя исследование, проработку и выпуск на рынок AI/ML решений на инфраструктуре Selectel. Команда ML-продуктов занимается разработкой и поддержкой решений в направлениях:
- Inference-платформа: развертывание готовых моделей машинного обучения и прикладные решения поверх нее (Foundation Models Catalog)
- ML-платформа: обучение моделей машинного обучения, трекинг экспериментов, базовый serving
- AI Marketplace: преднастроенные образы виртуальных машин для ML-специалистов
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Исследовать рынок и потребности пользователей
- Генерировать и проверять продуктовые гипотезы
- Подготавливать требования и ставить задачи на разработку, контролировать и принимать результаты
- Запускать на рынке новые продукты и функциональные возможности продуктов
- Взаимодействовать с кросс-функциональными командами для обеспечения успешного развития продукта (маркетинг, продажи, поддержка)
Мы ожидаем
- Опыт работы менеджером проектов или продакт-менеджером от 3-х лет (желательно в IT)
- Опыт в управлении AI/ML- продуктам
- Хорошие знания и богатый опыт в части исследований пользователей (JTBD, CustDev, CJM, юзабилити тесты и т.д.)
- Опыт самостоятельного запуска продуктов или отдельных фичей IT продуктов с нуля
- Системный подход, умение очень хорошо структурировать информацию
- Техническая компетентность в предметной области или готовность развиваться в этом направлении
- Развитые soft skills (коммуникация, разрешение противоречий, работа с конфликтами и т.д.)
- Опыт работы с технологическими партнерами и умение вести переговоры
- Любознательность
Будет плюсом
- Понимание, чем идея отличается от гипотезы
- Знание теории ограничения систем или ТРИЗ
- Знание рынка облачных услуг РФ
- Опыт работы с аналитическими задачами / машинным обучением
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса