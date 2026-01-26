Управление продуктами

Менеджер ML-продуктов

Мы ищем менеджера продуктов, который возьмет на себя исследование, проработку и выпуск на рынок AI/ML решений на инфраструктуре Selectel. Команда ML-продуктов занимается разработкой и поддержкой решений в направлениях:

  • Inference-платформа: развертывание готовых моделей машинного обучения и прикладные решения поверх нее (Foundation Models Catalog)
  • ML-платформа: обучение моделей машинного обучения, трекинг экспериментов, базовый serving
  • AI Marketplace: преднастроенные образы виртуальных машин для ML-специалистов
  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Исследовать рынок и потребности пользователей
  • Генерировать и проверять продуктовые гипотезы
  • Подготавливать требования и ставить задачи на разработку, контролировать и принимать результаты
  • Запускать на рынке новые продукты и функциональные возможности продуктов
  • Взаимодействовать с кросс-функциональными командами для обеспечения успешного развития продукта (маркетинг, продажи, поддержка)
Мы ожидаем
  • Опыт работы менеджером проектов или продакт-менеджером от 3-х лет (желательно в IT)
  • Опыт в управлении AI/ML- продуктам
  • Хорошие знания и богатый опыт в части исследований пользователей (JTBD, CustDev, CJM, юзабилити тесты и т.д.)
  • Опыт самостоятельного запуска продуктов или отдельных фичей IT продуктов с нуля
  • Системный подход, умение очень хорошо структурировать информацию
  • Техническая компетентность в предметной области или готовность развиваться в этом направлении
  • Развитые soft skills (коммуникация, разрешение противоречий, работа с конфликтами и т.д.)
  • Опыт работы с технологическими партнерами и умение вести переговоры
  • Любознательность
Будет плюсом
  • Понимание, чем идея отличается от гипотезы
  • Знание теории ограничения систем или ТРИЗ
  • Знание рынка облачных услуг РФ
  • Опыт работы с аналитическими задачами / машинным обучением
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

