Менеджер по продажам

Мы создаем облачные решения и предлагаем в аренду серверы, которые размещаем в своих дата-центрах в России. Работаем с компаниями из разных отраслей и знаем, что «болит» на каждом этапе развития. Чтобы помочь нашим клиентам в запуске и развитии продуктов, мы берем на себя всю работу с IT-инфраструктурой.

Мы расширяем команду, в связи с этим мы в поисках менеджера по корпоративным продажам, который будет отвечать за развитие продаж высокотехнологичных решений и привлечение новых клиентов.

  • Москва
  • Гибкий
Основные задачи
  • Увеличивать долю присутствия компании на рынке, привлекать новых клиентов и расширять существующую базу
  • Продажа облачных услуг
  • Брать на себя весь процесс организации продаж: проводить встречи и презентации продуктов и услуг, курировать оформление сделок (создание коммерческих предложений, участие в закупочных мероприятиях)
  • Принимать участие в маркетинговых мероприятиях, проводить презентации и представлять Selectel на различных ивентах
Мы ожидаем
  • Опыт успешных B2B-продаж средним и крупным клиентам
  • Отличные навыки презентации и ведения переговоров
  • Стремление развиваться в IT, желание погружаться в особенности продаж облачных и инфраструктурных решений
Будет плюсом

Вы хорошо разбираетесь в основных решениях и сервисах на рынке хостинговых услуг и услуг дата-центров (IaaS, выделенные серверы, облачные услуги, хранение данных и CDN)

Про условия
  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белую заработную плату и премии по результатам работы
  • 30 000 бонусных рублей на услуги компании ежегодно
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

