Frontend-разработчик Vue в команду Маркетинга
Вместе с командой ты будешь разрабатывать интерфейсы, компоненты и новые страницы для интернет-проектов компании — основного сайта, блога, Академии и внутренней документации. Проекты живые, с современным стеком и вниманием к качеству кода. Мы ждем человека, который способен работать автономно, принимать технические решения и участвовать в улучшении процессов разработки.
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Разрабатывать и поддерживать пользовательские интерфейсы для интернет-проектов компании (основной сайт, Академия, блог, документация)
- Создавать и развивать компоненты и шаблоны на Vue.js / Nuxt / TypeScript, интегрированные с WordPress и другими backend-системами
- Работать с дизайнером и контент-командой над внедрением новых блоков, лендингов и интерактивных элементов
- Поддерживать и дорабатывать существующие проекты: улучшать адаптивность, скорость загрузки, SEO-разметку
- Писать чистый, переиспользуемый код в соответствии со стандартами команды (BEM, atomic design, code review)
- Настраивать и использовать GitLab CI/CD для сборки и деплоя фронтенд-проектов
- Подключать и интегрировать внешние API и внутренние сервисы (REST, GraphQL)
- Оптимизировать производительность интерфейсов и следить за стабильностью фронта
Мы ожидаем
- Отличное знание HTML5, включая семантику и принципы доступности (a11y)
- Опыт адаптивной и кроссбраузерной вёрстки (у нас до 7 брейкпоинтов)
- Уверенные знания CSS / SCSS / Grid Layout / БЭМ / PostCSS
- Уверенные знания JavaScript (ES6+) и понимание принципов SPA
- Опыт коммерческой разработки на Vue.js 3
- Опыт работы с Nuxt (2 или 3)
- Опыт работы с Pinia / Vuex
- Понимание жизненного цикла компонентов и реактивности во Vue
- Опыт работы с TypeScript в реальных проектах
- Опыт работы с системами контроля версий (Git/GitLab)
- Понимание принципов CI/CD и умение работать с пайплайнами
- Умение работать в команде: ревью, обсуждение решений, взаимодействие с QA, дизайнерами и контентом
- Умение читать и разбирать макеты в Figma
Будет плюсом
- Опыт интеграции фронта с WordPress (REST API, ACF, кастомные темы)
- Опыт работы с Ant Design / Tailwind / shadcn/ui
- Опыт взаимодействия с Node.js (SSR, BFF, API-прокси)
- Опыт работы с Playwright или Cypress (тесты, e2e)
- Опыт оптимизации производительности и Lighthouse-аудита
- Участие в релизах production-проектов
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса