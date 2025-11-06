Frontend-разработка

Frontend-разработчик Vue в команду Маркетинга

Вместе с командой ты будешь разрабатывать интерфейсы, компоненты и новые страницы для интернет-проектов компании — основного сайта, блога, Академии и внутренней документации. Проекты живые, с современным стеком и вниманием к качеству кода. Мы ждем человека, который способен работать автономно, принимать технические решения и участвовать в улучшении процессов разработки.

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Разрабатывать и поддерживать пользовательские интерфейсы для интернет-проектов компании (основной сайт, Академия, блог, документация)
  • Создавать и развивать компоненты и шаблоны на Vue.js / Nuxt / TypeScript, интегрированные с WordPress и другими backend-системами
  • Работать с дизайнером и контент-командой над внедрением новых блоков, лендингов и интерактивных элементов
  • Поддерживать и дорабатывать существующие проекты: улучшать адаптивность, скорость загрузки, SEO-разметку
  • Писать чистый, переиспользуемый код в соответствии со стандартами команды (BEM, atomic design, code review)
  • Настраивать и использовать GitLab CI/CD для сборки и деплоя фронтенд-проектов
  • Подключать и интегрировать внешние API и внутренние сервисы (REST, GraphQL)
  • Оптимизировать производительность интерфейсов и следить за стабильностью фронта
Мы ожидаем
  • Отличное знание HTML5, включая семантику и принципы доступности (a11y)
  • Опыт адаптивной и кроссбраузерной вёрстки (у нас до 7 брейкпоинтов)
  • Уверенные знания CSS / SCSS / Grid Layout / БЭМ / PostCSS
  • Уверенные знания JavaScript (ES6+) и понимание принципов SPA
  • Опыт коммерческой разработки на Vue.js 3
  • Опыт работы с Nuxt (2 или 3)
  • Опыт работы с Pinia / Vuex
  • Понимание жизненного цикла компонентов и реактивности во Vue
  • Опыт работы с TypeScript в реальных проектах
  • Опыт работы с системами контроля версий (Git/GitLab)
  • Понимание принципов CI/CD и умение работать с пайплайнами
  • Умение работать в команде: ревью, обсуждение решений, взаимодействие с QA, дизайнерами и контентом
  • Умение читать и разбирать макеты в Figma
Будет плюсом
  • Опыт интеграции фронта с WordPress (REST API, ACF, кастомные темы)
  • Опыт работы с Ant Design / Tailwind / shadcn/ui
  • Опыт взаимодействия с Node.js (SSR, BFF, API-прокси)
  • Опыт работы с Playwright или Cypress (тесты, e2e)
  • Опыт оптимизации производительности и Lighthouse-аудита
  • Участие в релизах production-проектов
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

Откликнуться на вакансию

Новости Selectel

Присоединяйтесь — нам есть, о чем рассказать: запускаем новые продукты, проводим мероприятия и акции.

Подписаться

Нужна помощь?

Звоните 8 800 555-06-75 или пишите sales@selectel.ru — изучим задачу и подберем подходящее решение.

Если у вас проблема в работе услуг — создайте тикет.

Сообщество

© АО «Селектел», 2008–2025

Лицензия на телематические услуги № 176267

Страница эмитента на сайте аккредитованного агентства

Политика в отношении обработки персональных данных