Frontend-разработчик Vue в команду Маркетинга

Frontend-разработка

Вместе с командой ты будешь разрабатывать интерфейсы, компоненты и новые страницы для интернет-проектов компании — основного сайта, блога, Академии и внутренней документации. Проекты живые, с современным стеком и вниманием к качеству кода. Мы ждем человека, который способен работать автономно, принимать технические решения и участвовать в улучшении процессов разработки.