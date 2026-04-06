Go/Python разработчик в команду Cloud Common
Облако Selectel - это продукт, позволяющий управлять виртуальными машинами, железными серверами, кластерами k8s, базами данных и сетями. Наши сервисы запущены в нескольких географически удаленных локациях, объединенных в экосистему с общей авторизацией и биллингом. Мы ищем GO-разработчика c знаниями Python (сейчас сервисы делятся 50/50 но мы активно переходим на GO) в Команду Общих Сервисов, которая отвечает за ряд платформенных сервисов, обеспечивающих работу всего Облака Selectel. Микросервисы написаны на Python и Golang. Задача команды: поддерживать имеющиеся сервисы, дорабатывать их под нужды других команд Облака и писать новые, при необходимости
- Удаленная работа
- Фиксированный
Основные задачи
- Разрабатывать публичные API облачной платформы на Python и Go, а также связанные с ними инструменты: Terraform Provider, SDK и CLI
- Участвовать в развитии внутренних сервисов облачной платформы, например, мы занимаемся сбором потребления всех облачных ресурсов для последующей передачи в систему биллинга
- Проектировать архитектуру новых географически распределенных сервисов, решать сложные нетривиальные задачи
- Улучшать мониторинг наших сервисов, а также упрощать их поддержку
Мы ожидаем
- Опыт коммерческой разработки на Python (Flask, aiohttp, SQLAlchemy, Marshmallow, Celery и д.р.)
- Знание Golang
- Опыт работы с базами данных (SQL & NoSQL): умение строить и оптимизировать сложные запросы (мы используем mysql и redis)
- Умение качественно и полно писать unit-тесты и структурировать их
- Опыт использования RabbitMQ, Kafka, NATS
- Опыт работы с ОС семейства Linux/Unix
- Опыт работы и понимание принципов CI/CD (умения писать jobs для: тестирования, docker борок, линтеров)
- Опыт работы с Docker, Docker Composer
Будет плюсом
- Опыт работы с публичными и/или приватными облаками (AWS, GCP, Azure, OpenStack)
- Опыт работы с k8s, puppet, Helm чарты и прочие шаблоны
- Опыт с Terraform-провайдерами и модулями
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса