Backend-разработка
Старший инженер-разработчик дата-платформы (Go/Kubernetes)
С помощью Платформы Данных клиент может развернуть инфраструктурный сервис с оптимально подобранными настройками конфигурации сервиса, гарантиями безопасности и высокой доступностью - всего за несколько минут
Что будет?
- Полный цикл и влияние на продукт: участие в процессе от идеи (R&D) до запуска и эксплуатации, видя результат своей работы
- Создание продукта с нуля: уникальная возможность построить архитектуру и платформу, а не поддерживать легаси
- Современный стек и R&D
- Работа с актуальными технологиями и пространство для исследования новых решений
- Наш стек: Go, Kubernetes (операторы, Helm), Linux, Prometheus/Grafana, GitLab CI, ArgoCd
- Санкт-Петербург / Удаленно
- Гибкий
Основные задачи
- Разработка на Go публичного API платформы, внутренних сервисов и воркеров
- Создание Kubernetes-операторов и Helm-чартов для развертывания наших сервисов
- Участие в полном цикле: проектирование → разработка → вывод в продакшен → эксплуатация и мониторинг
- Исследование (R&D) и интеграция новых облачных сервисов и технологий
- Интеграция аналитических и дата-систем (Trino, ClickHouse, DL, DWH, ETL-инструменты)
- Обеспечение отказоустойчивости и масштабируемости системы управления Платформа Данных
Мы ожидаем
- Опыт работы с Golang: не менее 3 лет коммерческого опыта разработки, знание экосистемы, популярных библиотек и фреймворков, паттернов (или другого ЯП с желанием писать на Golang)
- Опыт работы с Kubernetes, экспертный опыт работы с контейнерами и системами оркестрации контейнеров
- Навыки базового администрирования Linux и понимание сетевых основ (L2/L3, TCP/IP)
- Опыт работы с PostgreSQL или другой БД
Будет плюсом
- Опыт работы с ETL: Trino, Redash, Spark, Airflow, ClickHouse и тд.
- Опыт работы с задачами высокой степенью неопределенности (RnD): поиск информации, проверка гипотез, прототипирование
- Опыт работы с event driven architecture
- Понимание чистой архитектуры, концепции DI
- Понимание концепций DevOps, CI/CD
- Понимание принципов построения cloud native приложений
- Опыт работы с облачной инфраструктурой
Про условия
- Официальное оформление, белая зарплата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса