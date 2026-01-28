Backend-разработка

Старший инженер-разработчик дата-платформы (Go/Kubernetes)

С помощью Платформы Данных клиент может развернуть инфраструктурный сервис с оптимально подобранными настройками конфигурации сервиса, гарантиями безопасности и высокой доступностью - всего за несколько минут

Что будет?

  • Полный цикл и влияние на продукт: участие в процессе от идеи (R&D) до запуска и эксплуатации, видя результат своей работы
  • Создание продукта с нуля: уникальная возможность построить архитектуру и платформу, а не поддерживать легаси
  • Современный стек и R&D
  • Работа с актуальными технологиями и пространство для исследования новых решений
  • Наш стек: Go, Kubernetes (операторы, Helm), Linux, Prometheus/Grafana, GitLab CI, ArgoCd
  • Санкт-Петербург / Удаленно
  • Гибкий
Основные задачи
  • Разработка на Go публичного API платформы, внутренних сервисов и воркеров
  • Создание Kubernetes-операторов и Helm-чартов для развертывания наших сервисов
  • Участие в полном цикле: проектирование → разработка → вывод в продакшен → эксплуатация и мониторинг
  • Исследование (R&D) и интеграция новых облачных сервисов и технологий
  • Интеграция аналитических и дата-систем (Trino, ClickHouse, DL, DWH, ETL-инструменты)
  • Обеспечение отказоустойчивости и масштабируемости системы управления Платформа Данных
Мы ожидаем
  • Опыт работы с Golang: не менее 3 лет коммерческого опыта разработки, знание экосистемы, популярных библиотек и фреймворков, паттернов (или другого ЯП с желанием писать на Golang)
  • Опыт работы с Kubernetes, экспертный опыт работы с контейнерами и системами оркестрации контейнеров
  • Навыки базового администрирования Linux и понимание сетевых основ (L2/L3, TCP/IP)
  • Опыт работы с PostgreSQL или другой БД
Будет плюсом
  • Опыт работы с ETL: Trino, Redash, Spark, Airflow, ClickHouse и тд.
  • Опыт работы с задачами высокой степенью неопределенности (RnD): поиск информации, проверка гипотез, прототипирование
  • Опыт работы с event driven architecture
  • Понимание чистой архитектуры, концепции DI
  • Понимание концепций DevOps, CI/CD
  • Понимание принципов построения cloud native приложений
  • Опыт работы с облачной инфраструктурой
Про условия
  • ​​​​Официальное оформление, белая зарплата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

