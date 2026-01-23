HR

Специалист по внутренним коммуникациям

Мы расширяем команду внутренних коммуникаций и ищем коллегу, который окутает заботой сотрудников московского офиса Selectel. Тебе предстоит развивать культуру компании и флагманские проекты отдела, создавать контент и ивенты, улучшать опыт коллег засчет креативных идей и их качественной реализации. Почитать больше о команде внутрикома Selectel можно в посте: https://t.me/selectelcareers/3140

  • Москва
  • Гибкий
Основные задачи
  • Развивать систему внутренних коммуникаций московского офиса, чтобы коллеги чувствовали себя частью единой культуры компании
  • Объединять и улучшать вовлеченность коллег через ивенты, контент, мерч, коммьюнити по хобби и спорту и другие инструменты
  • Лидировать проекты внутрикома на уровне всей компании: какие именно, будем решать вместе, исходя из текущих задач и твоей экспертизы
  • Проводить опросы команды и их анализировать: видеть за цифрами реальные сигналы и превращать инсайты в улучшения
  • Постоянно искать точки роста: замечать, где корпоративную жизнь можно сделать лучше, удобнее и приятнее, адаптировать лучшие практики, изучать тренды современных IT компаний
Мы ожидаем
  • Опыт работы во внутренних коммуникациях и организации ивентов
  • Умение писать короткий, понятный и структурированный контент: мы общаемся просто и душевно, в наших текстах ценим микс информационного стиля и лампового уюта
  • Знание орфографии и пунктуации (вы точно уверены, где стоит поставить запятую, а где нет)
  • Дружелюбие, проактивность и готовность окутать заботой каждого сотрудника московского офиса
  • Умение легко находить общий язык с разными людьми
  • Самостоятельность и умение добиваться поставленных целей, даже если решение не лежит на поверхности

  • Критическое мышление: вы всегда видите возможность что-то улучшить

Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

