Специалист по внутренним коммуникациям
Мы расширяем команду внутренних коммуникаций и ищем коллегу, который окутает заботой сотрудников московского офиса Selectel. Тебе предстоит развивать культуру компании и флагманские проекты отдела, создавать контент и ивенты, улучшать опыт коллег засчет креативных идей и их качественной реализации. Почитать больше о команде внутрикома Selectel можно в посте: https://t.me/selectelcareers/3140
- Москва
- Гибкий
Основные задачи
- Развивать систему внутренних коммуникаций московского офиса, чтобы коллеги чувствовали себя частью единой культуры компании
- Объединять и улучшать вовлеченность коллег через ивенты, контент, мерч, коммьюнити по хобби и спорту и другие инструменты
- Лидировать проекты внутрикома на уровне всей компании: какие именно, будем решать вместе, исходя из текущих задач и твоей экспертизы
- Проводить опросы команды и их анализировать: видеть за цифрами реальные сигналы и превращать инсайты в улучшения
- Постоянно искать точки роста: замечать, где корпоративную жизнь можно сделать лучше, удобнее и приятнее, адаптировать лучшие практики, изучать тренды современных IT компаний
Мы ожидаем
- Опыт работы во внутренних коммуникациях и организации ивентов
- Умение писать короткий, понятный и структурированный контент: мы общаемся просто и душевно, в наших текстах ценим микс информационного стиля и лампового уюта
- Знание орфографии и пунктуации (вы точно уверены, где стоит поставить запятую, а где нет)
- Дружелюбие, проактивность и готовность окутать заботой каждого сотрудника московского офиса
- Умение легко находить общий язык с разными людьми
- Самостоятельность и умение добиваться поставленных целей, даже если решение не лежит на поверхности
Критическое мышление: вы всегда видите возможность что-то улучшить
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса