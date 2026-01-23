Специалист по внутренним коммуникациям

HR

Мы расширяем команду внутренних коммуникаций и ищем коллегу, который окутает заботой сотрудников московского офиса Selectel. Тебе предстоит развивать культуру компании и флагманские проекты отдела, создавать контент и ивенты, улучшать опыт коллег засчет креативных идей и их качественной реализации. Почитать больше о команде внутрикома Selectel можно в посте: https://t.me/selectelcareers/3140