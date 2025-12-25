Backend-разработка
Embedded Software (SW) Engineer
Команда разработки встраиваемого ПО занимается разработкой прошивок BMC/BIOS для серверных материнских плат собственной разработки на базе последних поколений процессоров от AMD/Intel.
- У нас можно заниматься разработкой максимально близко к "железу"
- Создаем реальные продуктовые ценности: наши прошивки будут работать на настоящих серверах в настоящих датацентрах
- Можно применять свой опыт и знания на любом уровне от BIOS/UEFI до web-интерфейса
- Будем рады навыкам обратной разработки
- Можно предлагать технологии и архитектуру
- Можно влиять на процессы в команде
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Портирование UEFI EDK2, coreboot на платформы компании
- Создание нового функционала для EDK2
- Обеспечение взаимодействия загрузчика с OpenBMC (IPMI/KCS/MCTP/...)
- Доработка и развитие прошивки BMC контроллера серверной материнской платы (на базе OpenBMC):
- Портирование OpenBMC на нашу платформу
- Bring up новых плат
- Поиск и/или разработка технологий, решений и архитектур
- Участие в тестирование, согласование тест-планов с отделом QA
Мы ожидаем
- Знание языка C/C++
- Знание шин I2C, SPI, RS232, LPC и тд.
- Знание ОС Linux на продвинутом уровне
- Понимание процесса загрузки ОС Linux от подачи питания до появления приглашения командной строки
- Умение работать с системой контроля версий git
- Опыт разработки приложений для Embedded Linux
- Знание классических алгоритмов и структур данных
- Базовые знания сетей и протоколов (TCP/IP, UDP)
- Базовые знания схемотехники, умение читать принципиальные схемы и документацию на электронные компоненты
Будет плюсом
- Знание архитектур x86 и amd64
- Знание устройства шины PCI Express и принципов её конфигурирования
- Понимания межъядерного и межпроцессорного взаимодействия
- Опыт разработки coreboot и/или EDK2
- Знание IPMI 2.0, MCTP, KCS
- Умение писать скрипты (python, bash, awk)
- Знание системы сборки Yocto
- Знание протоколов стека DMTF Redfish (PLDM, MCTP);
- Знание C++ (особенно C++17 и С++20), принципов ООП;
- Умение работать с Docker: создание/использование/модификация контейнеров
Про условия
- Официальное оформление, белая зарплата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса