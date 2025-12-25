Backend-разработка

Embedded Software (SW) Engineer

Команда разработки встраиваемого ПО занимается разработкой прошивок BMC/BIOS для серверных материнских плат собственной разработки на базе последних поколений процессоров от AMD/Intel.

  • У нас можно заниматься разработкой максимально близко к "железу"
  • Создаем реальные продуктовые ценности: наши прошивки будут работать на настоящих серверах в настоящих датацентрах
  • Можно применять свой опыт и знания на любом уровне от BIOS/UEFI до web-интерфейса
  • Будем рады навыкам обратной разработки
  • Можно предлагать технологии и архитектуру
  • Можно влиять на процессы в команде
  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Портирование UEFI EDK2, coreboot на платформы компании
  • Создание нового функционала для EDK2
  • Обеспечение взаимодействия загрузчика с OpenBMC (IPMI/KCS/MCTP/...)
  • Доработка и развитие прошивки BMC контроллера серверной материнской платы (на базе OpenBMC):
  • Портирование OpenBMC на нашу платформу
  • Bring up новых плат
  • Поиск и/или разработка технологий, решений и архитектур
  • Участие в тестирование, согласование тест-планов с отделом QA
Мы ожидаем
  • Знание языка C/C++
  • Знание шин I2C, SPI, RS232, LPC и тд.
  • Знание ОС Linux на продвинутом уровне
  • Понимание процесса загрузки ОС Linux от подачи питания до появления приглашения командной строки
  • Умение работать с системой контроля версий git
  • Опыт разработки приложений для Embedded Linux
  • Знание классических алгоритмов и структур данных
  • Базовые знания сетей и протоколов (TCP/IP, UDP)
  • Базовые знания схемотехники, умение читать принципиальные схемы и документацию на электронные компоненты
Будет плюсом
  • Знание архитектур x86 и amd64
  • Знание устройства шины PCI Express и принципов её конфигурирования
  • Понимания межъядерного и межпроцессорного взаимодействия
  • Опыт разработки coreboot и/или EDK2
  • Знание IPMI 2.0, MCTP, KCS
  • Умение писать скрипты (python, bash, awk)
  • Знание системы сборки Yocto
  • Знание протоколов стека DMTF Redfish (PLDM, MCTP);
  • Знание C++ (особенно C++17 и С++20), принципов ООП;
  • Умение работать с Docker: создание/использование/модификация контейнеров
Про условия
  • ​​​​Официальное оформление, белая зарплата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

