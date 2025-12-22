Координатор в отдел развития технологических партнерств
Мы в Selectel ищем координатора в отдел развития технологических партнерств — человека, который хочет применить свои сильные операционные, организационные и коммуникационные навыки в технологической среде и стать частью IT-экосистемы. Эта позиция подойдет профессионалу с бэкграундом в операционной деятельности, юриспруденции, консалтинге или управлении процессами, который умеет работать с неопределенностью, сложными цепочками согласований и множеством стейкхолдеров, и при этом стремится перейти в более динамичную, технологичную сферу. Роль предполагает высокий уровень самостоятельности, доверие к экспертизе специалиста и возможность постепенно углубляться в контекст технологических продуктов, интеграций и партнерских моделей, формируя прочную базу для дальнейшего роста в IT-направлении. Ключевая ценность роли — превращать «хаос роста» в управляемый процесс и обеспечивать, чтобы ни один партнерский онбординг, NDA или договор не «зависал» без движения, а органично встраивался в структуру партнерского направления компании.
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Вести и регулярно актуализировать документооборот по технологическим партнерам (NDA, договоры, дополнительные соглашения, статусы согласований)
- Координировать процесс онбординга партнеров: собирать и проверять необходимые данные и документы; сопровождать партнёра на всех этапах онбординга; контролировать сроки и статусы
- Организовывать и поддерживать регулярную операционную рутину отдела: вести трекинг задач и дедлайнов; поддерживать единое структурированное хранилище информации по партнерам; фиксировать результаты встреч, договорённостей и next steps
- Взаимодействовать с внутренними стейкхолдерами (бизнес, юридический департамент, финансы, продукт, разработка) для своевременного прохождения согласований
- Инициировать улучшения в процессах документооборота и онбординга (шаблоны, чек-листы, стандарты, автоматизация)
Мы ожидаем
- Базовый или зрелый профессиональный опыт в операционных, административных, юридических или проектно-координационных ролях
- Высокая внимательность к деталям, аккуратность в работе с документами и сроками
- Склонность к структурированию процессов и наведению порядка в информации
- Умение доводить задачи до логического завершения и контролировать сроки и качество результата
- Инициативность и готовность самостоятельно разбираться в процессах, предлагать и внедрять улучшения
- Продвинутые навыки деловой коммуникации (письменно и устно)
Знание систем/программ
Уверенное владение офисными инструментами (Google Workspace / MS Office, таблицы, документы, BI-системы)
Будет плюсом
- Юридическое образование или опыт работы с договорами, NDA, согласованиями
- Опыт работы с CRM, системами трекинга задач или документооборота
- Понимание принципов работы технологических или B2B-партнерств
- Опыт участия в онбординге контрагентов или внешних партнеров
- Насмотренность и интерес к развитию в направлениях IT-экосистем, партнерств
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса