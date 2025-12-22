Back office

Координатор в отдел развития технологических партнерств

Мы в Selectel ищем координатора в отдел развития технологических партнерств — человека, который хочет применить свои сильные операционные, организационные и коммуникационные навыки в технологической среде и стать частью IT-экосистемы. Эта позиция подойдет профессионалу с бэкграундом в операционной деятельности, юриспруденции, консалтинге или управлении процессами, который умеет работать с неопределенностью, сложными цепочками согласований и множеством стейкхолдеров, и при этом стремится перейти в более динамичную, технологичную сферу. Роль предполагает высокий уровень самостоятельности, доверие к экспертизе специалиста и возможность постепенно углубляться в контекст технологических продуктов, интеграций и партнерских моделей, формируя прочную базу для дальнейшего роста в IT-направлении. Ключевая ценность роли — превращать «хаос роста» в управляемый процесс и обеспечивать, чтобы ни один партнерский онбординг, NDA или договор не «зависал» без движения, а органично встраивался в структуру партнерского направления компании.

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Вести и регулярно актуализировать документооборот по технологическим партнерам (NDA, договоры, дополнительные соглашения, статусы согласований)
  • Координировать процесс онбординга партнеров: собирать и проверять необходимые данные и документы; сопровождать партнёра на всех этапах онбординга; контролировать сроки и статусы
  • Организовывать и поддерживать регулярную операционную рутину отдела: вести трекинг задач и дедлайнов; поддерживать единое структурированное хранилище информации по партнерам; фиксировать результаты встреч, договорённостей и next steps
  • Взаимодействовать с внутренними стейкхолдерами (бизнес, юридический департамент, финансы, продукт, разработка) для своевременного прохождения согласований
  • Инициировать улучшения в процессах документооборота и онбординга (шаблоны, чек-листы, стандарты, автоматизация)
Мы ожидаем
  • Базовый или зрелый профессиональный опыт в операционных, административных, юридических или проектно-координационных ролях
  • Высокая внимательность к деталям, аккуратность в работе с документами и сроками
  • Склонность к структурированию процессов и наведению порядка в информации
  • Умение доводить задачи до логического завершения и контролировать сроки и качество результата
  • Инициативность и готовность самостоятельно разбираться в процессах, предлагать и внедрять улучшения
  • Продвинутые навыки деловой коммуникации (письменно и устно)
Знание систем/программ

Уверенное владение офисными инструментами (Google Workspace / MS Office, таблицы, документы, BI-системы)

Будет плюсом
  • Юридическое образование или опыт работы с договорами, NDA, согласованиями
  • Опыт работы с CRM, системами трекинга задач или документооборота
  • Понимание принципов работы технологических или B2B-партнерств
  • Опыт участия в онбординге контрагентов или внешних партнеров
  • Насмотренность и интерес к развитию в направлениях IT-экосистем, партнерств
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

