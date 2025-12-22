Координатор в отдел развития технологических партнерств

Back office

Мы в Selectel ищем координатора в отдел развития технологических партнерств — человека, который хочет применить свои сильные операционные, организационные и коммуникационные навыки в технологической среде и стать частью IT-экосистемы. Эта позиция подойдет профессионалу с бэкграундом в операционной деятельности, юриспруденции, консалтинге или управлении процессами, который умеет работать с неопределенностью, сложными цепочками согласований и множеством стейкхолдеров, и при этом стремится перейти в более динамичную, технологичную сферу. Роль предполагает высокий уровень самостоятельности, доверие к экспертизе специалиста и возможность постепенно углубляться в контекст технологических продуктов, интеграций и партнерских моделей, формируя прочную базу для дальнейшего роста в IT-направлении. Ключевая ценность роли — превращать «хаос роста» в управляемый процесс и обеспечивать, чтобы ни один партнерский онбординг, NDA или договор не «зависал» без движения, а органично встраивался в структуру партнерского направления компании.