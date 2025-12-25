Финансы и юриспруденция

Бухгалтер в Группу внеоборотных и оборотных активов

Selectel - современная IT-компания, которая ценит своих сотрудников, стремится создать комфортные условия и дружескую атмосферу для работы, которая помогает сотрудникам чувствовать себя комфортно и эффективно работать. У нас 6 собственных дата-центров и 3 комфортных офиса всего в 10 минутах от м. Московские ворота.

Мы предлагаем хорошую зарплату и различные бонусы, такие как оплата обедов, ДМС со стоматологией и офисным врачом, оплату психолога, годовую премию по итогам работы, обучение и насыщенную корпоративную жизнь.

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Вести бухгалтерский учет основных средств и МПЗ (серверы, офисная и ИТ-техника)
  • Отражать операции по учету основных средств и запасов
  • Участвовать в инвентаризации ОС и запасов
  • Работать в 1С 8.3
  • Анализировать и сверять большой массив объектов
  • Взаимодействовать с офисными администраторами, складом, закупками, бухгалтерией
  • Заниматься согласованием договоров, спецификаций, счетов на оплату
  • Автоматизировать учет и оптимизацию процессов
Мы ожидаем
  • Опыт учета ОС и МПЗ
  • Высшее профильное образование (бухгалтерия / финансы / экономика)
  • Уверенное знание бухгалтерского и налогового учета основных средств и законодательства
  • Уверенная работа в 1С 8.3 и Excel
     
Soft skills
  • Внимательность к деталям и аккуратность в учете
  • Системное мышление и умение видеть связи в данных
  • Усидчивость и способность работать с однотипными операциями
Будет плюсом
  • Опыт учета серверов, сетевого или ИТ-оборудования
  • Опыт применения в работе Python/SQL
  • Опыт участия в автоматизации или улучшении учетных процессов
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

