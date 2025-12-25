Бухгалтер в Группу внеоборотных и оборотных активов
Selectel - современная IT-компания, которая ценит своих сотрудников, стремится создать комфортные условия и дружескую атмосферу для работы, которая помогает сотрудникам чувствовать себя комфортно и эффективно работать. У нас 6 собственных дата-центров и 3 комфортных офиса всего в 10 минутах от м. Московские ворота.
Мы предлагаем хорошую зарплату и различные бонусы, такие как оплата обедов, ДМС со стоматологией и офисным врачом, оплату психолога, годовую премию по итогам работы, обучение и насыщенную корпоративную жизнь.
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Вести бухгалтерский учет основных средств и МПЗ (серверы, офисная и ИТ-техника)
- Отражать операции по учету основных средств и запасов
- Участвовать в инвентаризации ОС и запасов
- Работать в 1С 8.3
- Анализировать и сверять большой массив объектов
- Взаимодействовать с офисными администраторами, складом, закупками, бухгалтерией
- Заниматься согласованием договоров, спецификаций, счетов на оплату
- Автоматизировать учет и оптимизацию процессов
Мы ожидаем
- Опыт учета ОС и МПЗ
- Высшее профильное образование (бухгалтерия / финансы / экономика)
- Уверенное знание бухгалтерского и налогового учета основных средств и законодательства
- Уверенная работа в 1С 8.3 и Excel
Soft skills
- Внимательность к деталям и аккуратность в учете
- Системное мышление и умение видеть связи в данных
- Усидчивость и способность работать с однотипными операциями
Будет плюсом
- Опыт учета серверов, сетевого или ИТ-оборудования
- Опыт применения в работе Python/SQL
- Опыт участия в автоматизации или улучшении учетных процессов
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса