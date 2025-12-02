Инженеры дата-центра

Дежурный системный инженер

В команде Servers.ru (ООО "Единая сеть"), которая входит в группу компаний Selectel, открыта вакансия Системного инженера.

Работа в Инженерно-техническом отделе позволит вам полностью погрузиться в работу дата-центра, познакомиться с ним в подробностях и узнать, как он функционирует изнутри.

  • Москва
  • Сменный
Основные задачи
  • Работа в смене технической поддержки дата-центра
  • Монтаж и сборка оборудования дата-центра (стойки, серверы, сетевое оборудование, оптические и медные соединения)
  • Начальная конфигурация программного обеспечения серверного оборудования
  • Базовая диагностика проблем в работе серверного оборудования
Мы ожидаем
  • Опыт работы в LINUX на уровне пользователя;
  • Знание базовых сетевых технологий;
  • Практический опыт монтажа и обслуживания СКС (медь);
  • Практический опыт монтажа и обслуживания электрических компонентов (PDU, ATS, UPS);
  • Опыт обслуживания серверного оборудования.

Готовы рассмотреть кандидатов с небольшим опытом, если вы проявляете желание научиться:

  • системному администрированию серверов
  • диагностике аппаратных, программных и сетевых неполадок серверов
  • мониторингу оборудования
Про условия
  • Официальное оформление, белая заработная плата
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Полис ДМС
  • Компенсация 50% стоимости абонемента на спорт
  • Конференции, курсы и обучение за счет компании
  • Разговорные клубы английского языка
  • Сменный график работы 2/2 по 11 часов + 1 час на обед. Начало смены в 9:00/21:00. На испытательном сроке график 5/2
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

