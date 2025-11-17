HR
Администратора офиса
Административно-хозяйственный отдел в Selectel – это про уют и комфорт в офисе. Если вы любите порядок и чистоту во всем, внимательны к мелочам, готовы оперативно прийти на помощь, то смело откликайтесь и присоединяйтесь к нашей команде!
- Москва
- Фиксированный
Основные задачи
- Размещать продукты питания, одноразовую посуду, средства личной гигиены
- Регулярно обслуживать кофемашины, пурифайеры и кулеры в офисе, а также взаимодействие с подрядчиками в случае их неисправности
- Контролировать чистоту в офисных пространствах и на кофе-поинтах
- Контролировать наличие продуктов и средств личной гигиены на складе, вести учет остатков
- Взаимодействовать с контрагентами, работать с первичной документацией (заведение счетов на оплату, своевременное предоставление закрывающих документов)
- Помогать с организацией грузоперевозок между офисами компании
- Осуществлять прием, отправку и регистрацию входящей/исходящей документации
- Помогать сотрудникам в решении вопросов, связанных с деятельностью отдела, оперативно давать обратную связь в чатах компании
Мы ожидаем
- Опыт работы в аналогичной должности
- Опыт работы с первичной документацией
- Опыт взаимодействия с поставщиками и подрядчиками
- Уверенное владение ПК
- Отзывчивость, инициативность
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса