Администратора офиса

HR

Административно-хозяйственный отдел в Selectel – это про уют и комфорт в офисе. Если вы любите порядок и чистоту во всем, внимательны к мелочам, готовы оперативно прийти на помощь, то смело откликайтесь и присоединяйтесь к нашей команде!