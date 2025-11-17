HR

Администратора офиса

Административно-хозяйственный отдел в Selectel – это про уют и комфорт в офисе. Если вы любите порядок и чистоту во всем, внимательны к мелочам, готовы оперативно прийти на помощь, то смело откликайтесь и присоединяйтесь к нашей команде!

  • Москва
  • Фиксированный
Основные задачи
  • Размещать продукты питания, одноразовую посуду, средства личной гигиены
  • Регулярно обслуживать кофемашины, пурифайеры и кулеры в офисе, а также взаимодействие с подрядчиками в случае их неисправности
  • Контролировать чистоту в офисных пространствах и на кофе-поинтах
  • Контролировать наличие продуктов и средств личной гигиены на складе, вести учет остатков
  • Взаимодействовать с контрагентами, работать с первичной документацией (заведение счетов на оплату, своевременное предоставление закрывающих документов)
  • Помогать с организацией грузоперевозок между офисами компании
  • Осуществлять прием, отправку и регистрацию входящей/исходящей документации
  • Помогать сотрудникам в решении вопросов, связанных с деятельностью отдела, оперативно давать обратную связь в чатах компании
Мы ожидаем
  • Опыт работы в аналогичной должности
  • Опыт работы с первичной документацией
  • Опыт взаимодействия с поставщиками и подрядчиками
  • Уверенное владение ПК
  • Отзывчивость, инициативность
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

HR
Специалист по кадровому администрированию

Москва

HR
Методист технического обучения

Санкт-Петербург

Откликнуться на вакансию

Новости Selectel

Присоединяйтесь — нам есть, о чем рассказать: запускаем новые продукты, проводим мероприятия и акции.

Подписаться

Нужна помощь?

Звоните 8 800 555-06-75 или пишите sales@selectel.ru — изучим задачу и подберем подходящее решение.

Если у вас проблема в работе услуг — создайте тикет.

Сообщество

© АО «Селектел», 2008–2025

Лицензия на телематические услуги № 176267

Страница эмитента на сайте аккредитованного агентства

Политика в отношении обработки персональных данных