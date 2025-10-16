Backend-разработчик в Команду Cloud accounting (Python/Go)
В Selectel команда биллинга занимается разработкой сервисов учета средств и услуг всех продуктов компании (со всей вариативностью и тонкостями логики каждого из продуктов). В процессе работы приходится встречаться с разными видами задач: от простого написания API до построения сложных ресурсоемких отчетов с большим количеством данных и сложной бизнес-логикой. Мы хотим, чтобы качество функционала продолжало расти и он быстро реализовывался, поэтому мы находимся в поиске тебя - опытного разработчика, который понимает, как работать с большим набором данных, эффективно его обрабатывать и строить архитектуры бизнес-процессов.
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Разрабатывать модули биллинговой системы
- Проектировать и развивать функционал биллинговой и аккаутинговой систем
- Оптимизировать скорость работы и эффективность реализованного функционала
- Ревьюить код коллег, тесно работать с проектировщиками и тестировщиками
- Участвовать в обсуждении технических этапов для интеграции и взаимодействия сервисов соседних отделов
Мы ожидаем
- Опыт работы с Golang и ориентирование в экосистеме
- Опыт работы с Python, знание экосистемы, популярных библиотек и фреймворков
- Опыт работы с PostgreSQL
- Опыт работы с Redis
- Опыт работы с REST или с RPC
- Базовый опыт работы с Linux
- Опыт работы с контейнерами и системами оркестрации контейнеров
- Умение проводить ревью кода коллег, понимать логику работу их кода
- Опыт работы с тестами (юнит/интеграционными/функциональными)
Будет плюсом
- Опыт работы с очередями (rabbit, nats)
- Понимание чистых архитектур, концепции DI
- Понимание концепций DevOps, CI/CD
- Понимание принципов построения cloud native приложений
- Опыт использования Gorm/Squirrel
- Опыт работы с Jira, Confluence, Nexus/Gitlab-Registry, Jenkins/Gitlab-CI
Про условия
- Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
- Белая заработная плата
- Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
- Релокационный бонус при переезде
- Бесплатные обеды и кофе-брейки
- Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
- 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса