Backend-разработка

Backend-разработчик в Команду Cloud accounting (Python/Go)

В Selectel команда биллинга занимается разработкой сервисов учета средств и услуг всех продуктов компании (со всей вариативностью и тонкостями логики каждого из продуктов). В процессе работы приходится встречаться с разными видами задач: от простого написания API до построения сложных ресурсоемких отчетов с большим количеством данных и сложной бизнес-логикой. Мы хотим, чтобы качество функционала продолжало расти и он быстро реализовывался, поэтому мы находимся в поиске тебя - опытного разработчика, который понимает, как работать с большим набором данных, эффективно его обрабатывать и строить архитектуры бизнес-процессов.

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Разрабатывать модули биллинговой системы
  • Проектировать и развивать функционал биллинговой и аккаутинговой систем
  • Оптимизировать скорость работы и эффективность реализованного функционала
  • Ревьюить код коллег, тесно работать с проектировщиками и тестировщиками
  • Участвовать в обсуждении технических этапов для интеграции и взаимодействия сервисов соседних отделов
Мы ожидаем
  • Опыт работы с Golang и ориентирование в экосистеме
  • Опыт работы с Python, знание экосистемы, популярных библиотек и фреймворков
  • Опыт работы с PostgreSQL
  • Опыт работы с Redis
  • Опыт работы с REST или с RPC
  • Базовый опыт работы с Linux
  • Опыт работы с контейнерами и системами оркестрации контейнеров
  • Умение проводить ревью кода коллег, понимать логику работу их кода
  • Опыт работы с тестами (юнит/интеграционными/функциональными)
Будет плюсом
  • Опыт работы с очередями (rabbit, nats)
  • Понимание чистых архитектур, концепции DI
  • Понимание концепций DevOps, CI/CD
  • Понимание принципов построения cloud native приложений
  • Опыт использования Gorm/Squirrel
  • Опыт работы с Jira, Confluence, Nexus/Gitlab-Registry, Jenkins/Gitlab-CI
Про условия
  • Оформление в официально аккредитованную IT-компанию
  • Белая заработная плата
  • Годовая премия по результатам работы до 15% от суммарного оклада за 12 месяцев
  • Релокационный бонус при переезде
  • Бесплатные обеды и кофе-брейки
  • Гибкое начало рабочего дня (до 12:00)
  • 10 минут пешком от м. Московские ворота, своя парковка (и для велосипедов тоже)
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

