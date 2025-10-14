Старший продуктовый аналитик

Управление продуктами

Команда продуктовой аналитики Selectel исследует поведение пользователей в продуктах и помогает бизнесу улучшать метрики на основе данных. Мы ищем не просто эксперта по данным, а лидера, который будет оказывать реальное влияние на продукт и бизнес. Вы будете добывать полезные инсайты, а также самостоятельно инициировать и вести сквозные аналитические проекты, выступая связующим звеном между аналитикой, продуктом, разработкой и маркетингом.