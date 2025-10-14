Старший продуктовый аналитик
Команда продуктовой аналитики Selectel исследует поведение пользователей в продуктах и помогает бизнесу улучшать метрики на основе данных. Мы ищем не просто эксперта по данным, а лидера, который будет оказывать реальное влияние на продукт и бизнес. Вы будете добывать полезные инсайты, а также самостоятельно инициировать и вести сквозные аналитические проекты, выступая связующим звеном между аналитикой, продуктом, разработкой и маркетингом.
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Вместе с продуктовыми командами участвовать в исследованиях, изучать опыт пользователей в продуктах, помогать с анализом данных
- Развивать аналитические инструменты, улучшать опыт работы с данными и продвигать data driven подход внутри компании
- Помогать командам выстраивать систему метрик, улучшать их и искать точки роста
- Исследовать воронки и поведение пользователей на сайте
- Готовность быть экспертом и наставником в аналитических вопросах для других сотрудников компании
Мы ожидаем
- Умение ясно и убедительно доносить сложные идеи до разных аудиторий (продуктовые менеджеры, разработчики, топ-менеджеры)
- Опыт проведения исследований, направленных на рост и развитие продуктов
- Написание SQL запросов и применение Python для анализа данных
- Опыт работы с BI-инструментами (Tableau, Power BI, Qlik, Superset и др), построения дашбордов в них
- Умение применять статистические методы на практике, проводить и оценивать эксперименты
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса