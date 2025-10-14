Управление продуктами

Старший продуктовый аналитик

Команда продуктовой аналитики Selectel исследует поведение пользователей в продуктах и помогает бизнесу улучшать метрики на основе данных. Мы ищем не просто эксперта по данным, а лидера, который будет оказывать реальное влияние на продукт и бизнес. Вы будете добывать полезные инсайты, а также самостоятельно инициировать и вести сквозные аналитические проекты, выступая связующим звеном между аналитикой, продуктом, разработкой и маркетингом.

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Вместе с продуктовыми командами участвовать в исследованиях, изучать опыт пользователей в продуктах, помогать с анализом данных
  • Развивать аналитические инструменты, улучшать опыт работы с данными и продвигать data driven подход внутри компании
  • Помогать командам выстраивать систему метрик, улучшать их и искать точки роста
  • Исследовать воронки и поведение пользователей на сайте
  • Готовность быть экспертом и наставником в аналитических вопросах для других сотрудников компании
Мы ожидаем
  • Умение ясно и убедительно доносить сложные идеи до разных аудиторий (продуктовые менеджеры, разработчики, топ-менеджеры)
  • Опыт проведения исследований, направленных на рост и развитие продуктов
  • Написание SQL запросов и применение Python для анализа данных
  • Опыт работы с BI-инструментами (Tableau, Power BI, Qlik, Superset и др), построения дашбордов в них
  • Умение применять статистические методы на практике, проводить и оценивать эксперименты
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

