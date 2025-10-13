Системное администрирование

Системный инженер в команду Compute

Облако Selectel представляет собой огромный набор микросервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, кластерами k8s, базами данных, опутывая и связывая их сетями. Ядро облака – это виртуальные машины, диски и сети. Это базовые компоненты, которые используются нашими клиентами напрямую и являются строительными кирпичиками наших собственных PaaS сервисов. Мы в поисках системного администратора в команду Compute!
Команда Compute – это мультифункциональная команда, которая занимается поддержкой и развитием услуги управления виртуальными машинами: от публичной панели управления/внешних интерфейсов до API управления виртуализацией на железных хостах. Всё направление виртуализации (от операционной системы до панели управления) делаем сами

  • Санкт-Петербург / Удаленно
  • Гибкий
Основные задачи
  • Собирать и поддерживать образы облачной платформы, следить за их актуальностью и своевременно вносить изменения
  • Писать инфраструктурный код на Puppet
  • Администрировать инфраструктуру платформы на базе Openstack
  • Заниматься отладкой CI/CD-процессов
  • Диагностировать, локализовывать и решать проблемы, возникающие в ходе работы сервисов, связанных как с программной (70%), так и аппаратной (30%) частями
  • Обеспечивать мониторинг сервисов
  • Работать с документацией, автоматизировать внутренние рабочие процессы
Мы ожидаем
  • Экспертное знание Linux
  • Понимание принципов современной виртуализации и контейнеризации (Qemu/KVM//Libvirt/Docker)
  • Опыт построения CI/CD-процессов и жизненного цикла разработки программного обеспечения (Jenkins pipeline library и GitLab CI)
  • Опыт развертывания и администрирования кластеров k8s
  • Понимание принципов работы стека протоколов TCP/IP
Будет плюсом
  • Опыт чтения и написания кода на языках: Python, Golang - на них мы автоматизируем наши задачи
  • Опыт работы с СУБД MySQL/PostgreSQL/Redis
  • Опыт работы с сервисами экосистемы Openstack
  • Опыт работы с IaC на Puppet + Hiera (или с помощью других инструментов)
  • Опыт работы с Ansible и Terraform
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

