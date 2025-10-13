Системный инженер в команду Compute
Облако Selectel представляет собой огромный набор микросервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, кластерами k8s, базами данных, опутывая и связывая их сетями. Ядро облака – это виртуальные машины, диски и сети. Это базовые компоненты, которые используются нашими клиентами напрямую и являются строительными кирпичиками наших собственных PaaS сервисов. Мы в поисках системного администратора в команду Compute!
Команда Compute – это мультифункциональная команда, которая занимается поддержкой и развитием услуги управления виртуальными машинами: от публичной панели управления/внешних интерфейсов до API управления виртуализацией на железных хостах. Всё направление виртуализации (от операционной системы до панели управления) делаем сами
- Санкт-Петербург / Удаленно
- Гибкий
Основные задачи
- Собирать и поддерживать образы облачной платформы, следить за их актуальностью и своевременно вносить изменения
- Писать инфраструктурный код на Puppet
- Администрировать инфраструктуру платформы на базе Openstack
- Заниматься отладкой CI/CD-процессов
- Диагностировать, локализовывать и решать проблемы, возникающие в ходе работы сервисов, связанных как с программной (70%), так и аппаратной (30%) частями
- Обеспечивать мониторинг сервисов
- Работать с документацией, автоматизировать внутренние рабочие процессы
Мы ожидаем
- Экспертное знание Linux
- Понимание принципов современной виртуализации и контейнеризации (Qemu/KVM//Libvirt/Docker)
- Опыт построения CI/CD-процессов и жизненного цикла разработки программного обеспечения (Jenkins pipeline library и GitLab CI)
- Опыт развертывания и администрирования кластеров k8s
- Понимание принципов работы стека протоколов TCP/IP
Будет плюсом
- Опыт чтения и написания кода на языках: Python, Golang - на них мы автоматизируем наши задачи
- Опыт работы с СУБД MySQL/PostgreSQL/Redis
- Опыт работы с сервисами экосистемы Openstack
- Опыт работы с IaC на Puppet + Hiera (или с помощью других инструментов)
- Опыт работы с Ansible и Terraform
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса