Middle Python-разработчик в команду Compute
Облако Selectel представляет собой огромный набор микросервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, кластерами k8s, базами данных, опутывая и связывая их сетями. Ядро облака – это виртуальные машины, диски и сети. Это базовые компоненты, которые используются нашими клиентами напрямую и являются строительными кирпичиками наших собственных PaaS сервисов. Команда Compute – это мультифункциональная команда, которая занимается поддержкой и развитием услуги управления виртуальными машинами. Всё направление виртуализации (от операционной системы до панели управления) делаем сами.
В Selectel мы предлагаем:
- Работу в одном из самых крупных облачных провайдеров в России
- Участие в развитии, разработке и поддержке сервисов ядра облака, обеспечивающих основную функциональность платформы – виртуализацию
- Работу в продуктовой IaaS-команде, где каждый участник может смело предлагать свои идеи, которые будут влиять на продукт
- Развитые корпоративную культуру и ценности - Даем возможности для роста, развития и раскрытия потенциала
- Санкт-Петербург / Удаленно
- Гибкий
Основные задачи
- Писать код на Python
- Развивать распределенную асинхронную систему для управления виртуальными машинами, а также автобалансировщик нагрузки между железными хостами
- Интегрировать в облачные компоненты новую функциональность из низкоуровневых систем виртуализации
- Развивать API услуги с точки зрения metering, статистики использования, телематики
- Интегрировать изменения по фичам в общий платформенный фреймворк
- Участвовать в проработке требований и работе с ожиданиями
- Участвовать в архитектурном проектировании решений
- Писать unit, интеграционные и функциональные тесты
- Активно проводить ревью кода коллег
- Интегрировать решения с учетом принятых CI/CD-практик
- Вести документацию по реализованному и делиться опытом с коллегами
Мы ожидаем
- Уверенное знание Python (3+ года)
- Опыт разработки проектов c sqlalchemy, gevent/eventlet
- Опыт использования реляционных СУБД (Mysql, Postgres и пр.)
- Опыт и владение инструментами командной разработки (git, github/gitlab, review)
- Опыт работы с ОС семейства Linux, то есть для вас не должно быть проблемой: написать bash скрипт, “погрепать” логи, выйти из Vim, настроить IP адреса и сетевые интерфейсы
- Опыт написания инфраструктурного кода
- Понимание принципов и владение инструментами CI/CD: Ansible/Puppet/Chef, Gitlab CI / Jenkins
- Опыт использования инструментов для работы с задачами и визуализации процесса: Jira/Confluence, Trello и др.
Знание систем/программ
Python, Openstack, Docker, Linux, Gitlab
Будет плюсом
- Опыт работы с проектом OpenStack, его экосистемой и инфраструктурой для работы с ним: Gerrit, DevStack и др.
- Опыт написания программного кода на Go
- Опыт использования libvirt, qemu
- Опыт работы с задачами, близкими к "железу"
- Опыт работы с Docker: мы активно используем контейнеризацию на всех этапах разработки и внедрения наших систем, так что с ними вы столкнетесь в первые же дни
- Опыт работы с популярными инструментами для кэширования: Redis, memcached
- Владение английским на уровне, достаточном для общения с зарубежными коллегами на конференциях, в почтовых рассылках и IRC
- Опыт работы в распределенной команде или в удалённом режиме
- Знакомство с принципами работы систем мониторинга и визуализации метрик: Prometheus, Zabbix, Grafana и др.
- Опыт написания модулей для них
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .