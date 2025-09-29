Backend-разработка

Middle Python-разработчик в команду Compute

Облако Selectel представляет собой огромный набор микросервисов и подсистем, слаженная работа которых позволяет эффективно управлять виртуальными машинами, кластерами k8s, базами данных, опутывая и связывая их сетями. Ядро облака – это виртуальные машины, диски и сети. Это базовые компоненты, которые используются нашими клиентами напрямую и являются строительными кирпичиками наших собственных PaaS сервисов. Команда Compute – это мультифункциональная команда, которая занимается поддержкой и развитием услуги управления виртуальными машинами. Всё направление виртуализации (от операционной системы до панели управления) делаем сами.

В Selectel мы предлагаем:

  • Работу в одном из самых крупных облачных провайдеров в России
  • Участие в развитии, разработке и поддержке сервисов ядра облака, обеспечивающих основную функциональность платформы – виртуализацию
  • Работу в продуктовой IaaS-команде, где каждый участник может смело предлагать свои идеи, которые будут влиять на продукт
  • Развитые корпоративную культуру и ценности - Даем возможности для роста, развития и раскрытия потенциала
  • Санкт-Петербург / Удаленно
  • Гибкий
Основные задачи
  • Писать код на Python
  • Развивать распределенную асинхронную систему для управления виртуальными машинами, а также автобалансировщик нагрузки между железными хостами
  • Интегрировать в облачные компоненты новую функциональность из низкоуровневых систем виртуализации
  • Развивать API услуги с точки зрения metering, статистики использования, телематики
  • Интегрировать изменения по фичам в общий платформенный фреймворк
  • Участвовать в проработке требований и работе с ожиданиями
  • Участвовать в архитектурном проектировании решений
  • Писать unit, интеграционные и функциональные тесты
  • Активно проводить ревью кода коллег
  • Интегрировать решения с учетом принятых CI/CD-практик
  • Вести документацию по реализованному и делиться опытом с коллегами
Мы ожидаем
  • Уверенное знание Python (3+ года)
  • Опыт разработки проектов c sqlalchemy, gevent/eventlet
  • Опыт использования реляционных СУБД (Mysql, Postgres и пр.)
  • Опыт и владение инструментами командной разработки (git, github/gitlab, review)
  • Опыт работы с ОС семейства Linux, то есть для вас не должно быть проблемой: написать bash скрипт, “погрепать” логи, выйти из Vim, настроить IP адреса и сетевые интерфейсы
  • Опыт написания инфраструктурного кода
  • Понимание принципов и владение инструментами CI/CD: Ansible/Puppet/Chef, Gitlab CI / Jenkins
  • Опыт использования инструментов для работы с задачами и визуализации процесса: Jira/Confluence, Trello и др.
Знание систем/программ

Python, Openstack, Docker, Linux, Gitlab

Будет плюсом
  • Опыт работы с проектом OpenStack, его экосистемой и инфраструктурой для работы с ним: Gerrit, DevStack и др.
  • Опыт написания программного кода на Go
  • Опыт использования libvirt, qemu
  • Опыт работы с задачами, близкими к "железу"
  • Опыт работы с Docker: мы активно используем контейнеризацию на всех этапах разработки и внедрения наших систем, так что с ними вы столкнетесь в первые же дни
  • Опыт работы с популярными инструментами для кэширования: Redis, memcached
  • Владение английским на уровне, достаточном для общения с зарубежными коллегами на конференциях, в почтовых рассылках и IRC
  • Опыт работы в распределенной команде или в удалённом режиме
  • Знакомство с принципами работы систем мониторинга и визуализации метрик: Prometheus, Zabbix, Grafana и др.
  • Опыт написания модулей для них
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

Backend-разработка
Tech Lead (Go) в команду IAM

Санкт-Петербург / Удаленно

Backend-разработка
Fullstack-разработчик

Санкт-Петербург

Откликнуться на вакансию

Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .

Новости Selectel

Присоединяйтесь — нам есть, о чем рассказать: запускаем новые продукты, проводим мероприятия и акции.

Подписаться

Нужна помощь?

Звоните 8 800 555-06-75 или пишите sales@selectel.ru — изучим задачу и подберем подходящее решение.

Если у вас проблема в работе услуг — создайте тикет.

Сообщество

© АО «Селектел», 2008–2025

Лицензия на телематические услуги № 176267

Страница эмитента на сайте аккредитованного агентства

Политика в отношении обработки персональных данных