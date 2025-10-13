BI-аналитик
Наша команда состоит из аналитиков, BI-специалистов и дата-инженеров, вместе мы занимается развитием инструментов регулярной внутренней аналитики для Selectel в BI-системе Qlik Sense. Мы находимся в партнерских отношениях с разными подразделениями компании и помогаем коллегам в исследовании данных, формулировании запроса, прорабатываем ТЗ и макеты, занимаемся сопровождением разработки и поддерживаем существующие отчеты. Используем актуальный стэк инструментов и поддерживаем инициативу в команде. Мы постоянно развиваемся и вы тоже сможете влиять на процессы и улучшать их. У вас будет возможность погрузиться в разные предметные области и поработать с интересными заказчиками и уникальными процессами. Все члены команды вдохновлены своим делом, в отделах царит теплая дружелюбная атмосфера развития, поддержки и юмора. Мы отвечаем за результаты своей работы, стараясь выполнять задачи четко, качественно и в срок, и ищем кандидата, который разделяет эти ценности.
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Регулярно коммуницировать с командами, которые занимаются учетом денег и клиентов (биллинг, финансы, клиентский сервис)
- Планировать и приоритизировать задачи по своему направлению
- Формулировать ТЗ с заказчиками, помогать в проработке концепта аналитических инструментов или исследований
- Формировать методологии расчета метрик, контролировать консистентность данных
- Макетировать интерфейсы для разработки BI-приложений в Qlik Sense
- Проводить системный анализ внутренних и внешних источников данных
- Сопровождать процесс разработки (от интеграции к источникам данных, до модели данных и интерфейсов BI-приложения) и тестировать результаты работы на каждом этапе
- Самостоятельно проведить ad-hoc исследования
- Презентовать инструменты и результаты исследований заказчикам
- Вести документацию: описывать метрики, дашборды в dbt и confluence
- Популяризировать аналитику в компании, обучать коллег, проводить мастер-классы
Мы ожидаем
- Опыт участия в процессах разработки аналитических инструментов в любой должности (аналитик, BI-разработчик, поддержка готовых инструментов) от 2х лет
- Практический опыт написания скриптов на SQL (PostgreSQL, ClickHouse), знание JOIN, оконных функций
- Практический опыт применения Python для сбора, обработки и выгрузки данных из API эндпоинтов, базовые знания библиотек Pandas, NumPy
- Готовность разбираться в новых и незнакомых областях: от процессов оплат до учета серверов в 1С
- Опыт самостоятельного проведения ad-hoc исследований, составления аналитических записок и презентации результатов
- Навыки эффективного управления временем в условиях многозадачности (как правило, у нас несколько проектов в работе на разной стадии + поддержка)
- Навыки коммуникации, эмоциональный интеллект. Вы "дисплей" аналитического департамента и должны быть user-friendly :)
- Готовность общаться с коллегами и решать кросс-командные задачи (например, участвовать в обсуждении разработки витрин по ключевым сущностям на core-слое DWH).
- Умение делать простые и понятные ТЗ, иллюстрированные описания (схемами и диаграммами)
Знание систем/программ
- Jira, Confluence
- SQL
- Python
Будет плюсом
- Знание базовой статистики
- Умение проводить системный анализ новых источников и составлять документацию будет плюсом
- Инициатива в продвижении новых подходов на основе анализа бизнес-процессов и данных
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса