BI-аналитик

Наша команда состоит из аналитиков, BI-специалистов и дата-инженеров, вместе мы занимается развитием инструментов регулярной внутренней аналитики для Selectel в BI-системе Qlik Sense. Мы находимся в партнерских отношениях с разными подразделениями компании и помогаем коллегам в исследовании данных, формулировании запроса, прорабатываем ТЗ и макеты, занимаемся сопровождением разработки и поддерживаем существующие отчеты. Используем актуальный стэк инструментов и поддерживаем инициативу в команде. Мы постоянно развиваемся и вы тоже сможете влиять на процессы и улучшать их. У вас будет возможность погрузиться в разные предметные области и поработать с интересными заказчиками и уникальными процессами. Все члены команды вдохновлены своим делом, в отделах царит теплая дружелюбная атмосфера развития, поддержки и юмора. Мы отвечаем за результаты своей работы, стараясь выполнять задачи четко, качественно и в срок, и ищем кандидата, который разделяет эти ценности.

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Регулярно коммуницировать с командами, которые занимаются учетом денег и клиентов (биллинг, финансы, клиентский сервис)
  • Планировать и приоритизировать задачи по своему направлению
  • Формулировать ТЗ с заказчиками, помогать в проработке концепта аналитических инструментов или исследований
  • Формировать методологии расчета метрик, контролировать консистентность данных
  • Макетировать интерфейсы для разработки BI-приложений в Qlik Sense
  • Проводить системный анализ внутренних и внешних источников данных
  • Сопровождать процесс разработки (от интеграции к источникам данных, до модели данных и интерфейсов BI-приложения) и тестировать результаты работы на каждом этапе
  • Самостоятельно проведить ad-hoc исследования
  • Презентовать инструменты и результаты исследований заказчикам
  • Вести документацию: описывать метрики, дашборды в dbt и confluence
  • Популяризировать аналитику в компании, обучать коллег, проводить мастер-классы
Мы ожидаем
  • Опыт участия в процессах разработки аналитических инструментов в любой должности (аналитик, BI-разработчик, поддержка готовых инструментов) от 2х лет
  • Практический опыт написания скриптов на SQL (PostgreSQL, ClickHouse), знание JOIN, оконных функций
  • Практический опыт применения Python для сбора, обработки и выгрузки данных из API эндпоинтов, базовые знания библиотек Pandas, NumPy
  • Готовность разбираться в новых и незнакомых областях: от процессов оплат до учета серверов в 1С
  • Опыт самостоятельного проведения ad-hoc исследований, составления аналитических записок и презентации результатов
  • Навыки эффективного управления временем в условиях многозадачности (как правило, у нас несколько проектов в работе на разной стадии + поддержка)
  • Навыки коммуникации, эмоциональный интеллект. Вы "дисплей" аналитического департамента и должны быть user-friendly :)
  • Готовность общаться с коллегами и решать кросс-командные задачи (например, участвовать в обсуждении разработки витрин по ключевым сущностям на core-слое DWH).
  • Умение делать простые и понятные ТЗ, иллюстрированные описания (схемами и диаграммами)
Знание систем/программ
  • Jira, Confluence
  • SQL
  • Python
Будет плюсом
  • Знание базовой статистики
  • Умение проводить системный анализ новых источников и составлять документацию будет плюсом
  • Инициатива в продвижении новых подходов на основе анализа бизнес-процессов и данных
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

