BI-аналитик

BI

Наша команда состоит из аналитиков, BI-специалистов и дата-инженеров, вместе мы занимается развитием инструментов регулярной внутренней аналитики для Selectel в BI-системе Qlik Sense. Мы находимся в партнерских отношениях с разными подразделениями компании и помогаем коллегам в исследовании данных, формулировании запроса, прорабатываем ТЗ и макеты, занимаемся сопровождением разработки и поддерживаем существующие отчеты. Используем актуальный стэк инструментов и поддерживаем инициативу в команде. Мы постоянно развиваемся и вы тоже сможете влиять на процессы и улучшать их. У вас будет возможность погрузиться в разные предметные области и поработать с интересными заказчиками и уникальными процессами. Все члены команды вдохновлены своим делом, в отделах царит теплая дружелюбная атмосфера развития, поддержки и юмора. Мы отвечаем за результаты своей работы, стараясь выполнять задачи четко, качественно и в срок, и ищем кандидата, который разделяет эти ценности.