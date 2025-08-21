CRM-маркетолог

Маркетинг и PR

В команде CRM мы делаем так, чтобы клиенты не только приходили в продукты, но и оставались с нами надолго. Мы помогаем новичкам легко пройти онбординг и всегда держим пользователей в курсе важных обновлений

Мы работаем на стыке почти всех команд компании, создаём совместные проекты и усиливаем их эффект.

Наша экспертиза — это AMP-письма, игровые механики и нестандартные форматы. Мы любим эксперименты, смело берёмся за масштабные задачи и всегда ищем свежие идеи. При этом смотрим на метрики и придерживаемся здравого смысла, делая ставку на data-driven подход.