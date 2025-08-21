CRM-маркетолог

Маркетинг и PR

В команде CRM мы делаем так, чтобы клиенты не только приходили в продукты, но и оставались с нами надолго. Мы помогаем новичкам легко пройти онбординг и всегда держим пользователей в курсе важных обновлений

Мы работаем на стыке почти всех команд компании, создаём совместные проекты и усиливаем их эффект.

Наша экспертиза — это AMP-письма, игровые механики и нестандартные форматы. Мы любим эксперименты, смело берёмся за масштабные задачи и всегда ищем свежие идеи. При этом смотрим на метрики и придерживаемся здравого смысла, делая ставку на data-driven подход.

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Создавать письма и sms-рассылки
  • Настраивать триггеры и автоматические цепочки
  • Координировать процесс создания рассылок: встречи с PMM, постановка задач на текст и иллюстрации для рассылок, контроль сроков и результата
  • Проектировать эксперименты: А/Б-тесты и эксперименты с участием контрольной группы
  • Подготавливать отчеты о результатах
Мы ожидаем
  • Опыт работы в Email/CRM-маркетинге
  • Опыт создания писем «руками» в конструкторе и базовые знания HTML/CSS
  • Опыт в проектировании и настройке автоматических цепочек в ESP/CDP (Mindbox, eSputnik, Exponea, Carrotquest, Sendsay)
  • Навыки менеджера проектов: способность находить баланс между красотой письма, ресурсами на его создание и требованиями заказчика для максимальной конверсии
  • Инициативность, желание развивать CRM-маркетинг и влиять на метрики
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

