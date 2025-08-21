CRM-маркетолог
В команде CRM мы делаем так, чтобы клиенты не только приходили в продукты, но и оставались с нами надолго. Мы помогаем новичкам легко пройти онбординг и всегда держим пользователей в курсе важных обновлений
Мы работаем на стыке почти всех команд компании, создаём совместные проекты и усиливаем их эффект.
Наша экспертиза — это AMP-письма, игровые механики и нестандартные форматы. Мы любим эксперименты, смело берёмся за масштабные задачи и всегда ищем свежие идеи. При этом смотрим на метрики и придерживаемся здравого смысла, делая ставку на data-driven подход.
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Создавать письма и sms-рассылки
- Настраивать триггеры и автоматические цепочки
- Координировать процесс создания рассылок: встречи с PMM, постановка задач на текст и иллюстрации для рассылок, контроль сроков и результата
- Проектировать эксперименты: А/Б-тесты и эксперименты с участием контрольной группы
- Подготавливать отчеты о результатах
Мы ожидаем
- Опыт работы в Email/CRM-маркетинге
- Опыт создания писем «руками» в конструкторе и базовые знания HTML/CSS
- Опыт в проектировании и настройке автоматических цепочек в ESP/CDP (Mindbox, eSputnik, Exponea, Carrotquest, Sendsay)
- Навыки менеджера проектов: способность находить баланс между красотой письма, ресурсами на его создание и требованиями заказчика для максимальной конверсии
- Инициативность, желание развивать CRM-маркетинг и влиять на метрики
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .