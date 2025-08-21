BI
BI-разработчик
Команда занимается разработкой BI отчетности в компании Selectel - мы разрабатываем приложения в Qlik Sense и в составе направления BI помогаем делать жизнь наших коллег немного легче и счастливее. И если ты: открыт к новому и готов использовать разные инструменты в своей работе; хочешь решать реальные проблемы коллег и сразу видеть результат своей работы; хочешь влиять на процессы и свободно предлагать свои идеи; ценишь свободу и самостоятельность при решении задач; ценишь общение на равных - то тебе к нам, мы будем рады видеть тебя в составе нашей команды!
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Разрабатывать BI-отчетность в Qlik Sense
- Взаимодействовать с аналитиками-методологами для реализации бизнес-логики на основе подготовленного ТЗ
- Проектировать и разрабатывать прикладные витрины в хранилище данных Clickhouse
- Организовывать ETL процессы - загрузка данных из прикладных витрин в Qlik Sense
- Участвовать в настройке алертов и проверок по качеству данных
- Документировать прикладные витрины, бизнес-логику, метаданные
Мы ожидаем
Hard skills:
- Опыт работы в Qlik Sense от 3 лет
- Знание архитектуры Qlik Sense, понимание принципов построения оптимальной модели данных
- Опыт в организации ETL процессов - настройка подключений к данным, загрузка и трансформация данных
- Уверенное владение SQL (Join, оконные функции, CTE, подзапросы)
Soft skills:
- Коммуникабельность - умение договориться, способность ясно доносить свои мысли
- Критическое мышление - умение оценить предлагаемые решения, способность предложить оптимальный способ реализации
- Аккуратность, внимательность - умение находить расхождения в большом количестве данных
Будет плюсом
- Разработка и поддержка слоя прикладных витрин в DWH для использования в BI-отчетности
- Оптимизация SQL-запросов в Clickhouse
- Опыт работы в dbt
- Опыт работы c Git (Gitlab и Gitoqlok)
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
Откликнуться на вакансию
Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .