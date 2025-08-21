BI

BI-разработчик

Команда занимается разработкой BI отчетности в компании Selectel - мы разрабатываем приложения в Qlik Sense и в составе направления BI помогаем делать жизнь наших коллег немного легче и счастливее. И если ты: открыт к новому и готов использовать разные инструменты в своей работе; хочешь решать реальные проблемы коллег и сразу видеть результат своей работы; хочешь влиять на процессы и свободно предлагать свои идеи; ценишь свободу и самостоятельность при решении задач; ценишь общение на равных - то тебе к нам, мы будем рады видеть тебя в составе нашей команды!
  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Разрабатывать BI-отчетность в Qlik Sense
  • Взаимодействовать с аналитиками-методологами для реализации бизнес-логики на основе подготовленного ТЗ
  • Проектировать и разрабатывать прикладные витрины в хранилище данных Clickhouse
  • Организовывать ETL процессы - загрузка данных из прикладных витрин в Qlik Sense
  • Участвовать в настройке алертов и проверок по качеству данных
  • Документировать прикладные витрины, бизнес-логику, метаданные
Мы ожидаем

Hard skills:

  • Опыт работы в Qlik Sense от 3 лет
  • Знание архитектуры Qlik Sense, понимание принципов построения оптимальной модели данных
  • Опыт в организации ETL процессов - настройка подключений к данным, загрузка и трансформация данных
  • Уверенное владение SQL (Join, оконные функции, CTE, подзапросы)

Soft skills:

  • Коммуникабельность - умение договориться, способность ясно доносить свои мысли
  • Критическое мышление - умение оценить предлагаемые решения, способность предложить оптимальный способ реализации
  • Аккуратность, внимательность - умение находить расхождения в большом количестве данных
Будет плюсом
  • Разработка и поддержка слоя прикладных витрин в DWH для использования в BI-отчетности
  • Оптимизация SQL-запросов в Clickhouse
  • Опыт работы в dbt
  • Опыт работы c Git (Gitlab и Gitoqlok)
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .

