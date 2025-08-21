BI

BI-разработчик

Команда занимается разработкой BI отчетности в компании Selectel - мы разрабатываем приложения в Qlik Sense и в составе направления BI помогаем делать жизнь наших коллег немного легче и счастливее. И если ты: открыт к новому и готов использовать разные инструменты в своей работе; хочешь решать реальные проблемы коллег и сразу видеть результат своей работы; хочешь влиять на процессы и свободно предлагать свои идеи; ценишь свободу и самостоятельность при решении задач; ценишь общение на равных - то тебе к нам, мы будем рады видеть тебя в составе нашей команды!

Санкт-Петербург

Гибкий