HR
T&D tech partner
Возможность с нуля развивать систему технического обучения, реализовывать свои идеи по созданию новых образовательных продуктов.
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Проводить интервью и исследования для выявления потребностей в техническом обучении, постоянно актуализировать запросы от бизнеса в развитии технических навыков
- Выявлять зоны роста для сотрудников и предлагать решения, которые действительно помогут им прокачаться
- Участвовать в ревью технических PDP и скиллсетов, создавать новые понятные карьерные треки
- Подбирать наиболее эффективные способы обучения: приглашать внешних тренеров или создавать свои курсы с помощью наших экспертов
- Делать ревью обучающих материалов по полезности, применимости и эффективности
- Самостоятельно и совместно с техническими экспертами создавать образовательный контент (курсы, лонгриды, другие форматы)
- Помогать сотрудникам с развитием технической экспертизы на всем пути EJM - от ускорения онбординга до рескиллинга и ротации в другие команды
- Поддерживать работу внутренних технических сообществ: создавать условия для обмена опытом между разными командами, помогать специалистам готовить полезные выступления и материалы, направлять развитие сообществ в сторону достижения целей
- Запускать новые сообщества, когда появляется потребность (например, при внедрении новых технологий)
Мы ожидаем
- Понимание специфики разных ИТ-направлений и способность “говорить на одном языке” с техническими специалистами
- Понимание педагогического дизайна, опыт создания обучающих материалов для взрослых
- Опыт управления и самостоятельной реализации образовательных проектов для ИТ-специалистов (снять бриф, оценить ЦА, подобрать формат, составить контент, подобрать практику и менторов, оценить результат)
- Способность выстраивать партнерские отношения с техническими подразделениями и ориентироваться на цели внутренних заказчиков
- Опыт в проведении исследований и способность предлагать инициативы с опорой на собранные данные и бизнес (делаем не просто “хорошо”, а чтобы подходило именно нам)
Знание систем/программ
- jira, confluence, lms
Будет плюсом
- Понимание продуктового и проектного подходов к решению задач
- Опыт работы с LMS системами
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса
Откликнуться на вакансию
Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .