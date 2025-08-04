HR

T&D tech partner

Возможность с нуля развивать систему технического обучения, реализовывать свои идеи по созданию новых образовательных продуктов.

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Проводить интервью и исследования для выявления потребностей в техническом обучении, постоянно актуализировать запросы от бизнеса в развитии технических навыков
  • Выявлять зоны роста для сотрудников и предлагать решения, которые действительно помогут им прокачаться
  • Участвовать в ревью технических PDP и скиллсетов, создавать новые понятные карьерные треки
  • Подбирать наиболее эффективные способы обучения: приглашать внешних тренеров или создавать свои курсы с помощью наших экспертов
  • Делать ревью обучающих материалов по полезности, применимости и эффективности
  • Самостоятельно и совместно с техническими экспертами создавать образовательный контент (курсы, лонгриды, другие форматы)
  • Помогать сотрудникам с развитием технической экспертизы на всем пути EJM - от ускорения онбординга до рескиллинга и ротации в другие команды
  • Поддерживать работу внутренних технических сообществ: создавать условия для обмена опытом между разными командами, помогать специалистам готовить полезные выступления и материалы, направлять развитие сообществ в сторону достижения целей
  • Запускать новые сообщества, когда появляется потребность (например, при внедрении новых технологий)
Мы ожидаем
  • Понимание специфики разных ИТ-направлений и способность “говорить на одном языке” с техническими специалистами
  • Понимание педагогического дизайна, опыт создания обучающих материалов для взрослых
  • Опыт управления и самостоятельной реализации образовательных проектов для ИТ-специалистов (снять бриф, оценить ЦА, подобрать формат, составить контент, подобрать практику и менторов, оценить результат)
  • Способность выстраивать партнерские отношения с техническими подразделениями и ориентироваться на цели внутренних заказчиков
  • Опыт в проведении исследований и способность предлагать инициативы с опорой на собранные данные и бизнес (делаем не просто “хорошо”, а чтобы подходило именно нам)
Знание систем/программ
  • jira, confluence, lms
Будет плюсом
  • Понимание продуктового и проектного подходов к решению задач
  • Опыт работы с LMS системами
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

HR
Специалист по кадровому администрированию

Санкт-Петербург

HR
Специалист по внутренним коммуникациям

Санкт-Петербург

Откликнуться на вакансию

Резюме также можно прислать на hr@selectel.ru или на HeadHunter .

Новости Selectel

Присоединяйтесь — нам есть, о чем рассказать: запускаем новые продукты, проводим мероприятия и акции.

Подписаться

Нужна помощь?

Звоните 8 800 555-06-75 или пишите sales@selectel.ru — изучим задачу и подберем подходящее решение.

Если у вас проблема в работе услуг — создайте тикет.

Сообщество

© АО «Селектел», 2008–2025

Лицензия на телематические услуги № 176267

Страница эмитента на сайте аккредитованного агентства

Политика в отношении обработки персональных данных