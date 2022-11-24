Новости и пресс-релизы

Результаты деятельности Selectel за первое полугодие подтверждают прогнозы по росту отрасли услуг IT-инфраструктуры в России и уверенные позиции компании на рынке.

В первом полугодии 2023 года выручка выросла на 34%, составив 4,8 млрд рублей.

Показатель EBITDA увеличился на 45% с 1,9 до 2,8 млрд рублей.

Долговая нагрузка снизилась до 1,1х Чистый долг/EBITDA.

В первом полугодии 2023 года выручка выросла на 34%, составив 4,8 млрд рублей. Показатель EBITDA увеличился на 45% с 1,9 до 2,8 млрд рублей. Долговая нагрузка снизилась до 1,1х Чистый долг/EBITDA.

«Рынок облачных услуг продолжает расти вслед за увеличением количества данных, требующих хранения и обработки. Мы также отмечаем, что бизнес все больше стремится делегировать непрофильные задачи, связанные с организацией и обслуживанием IT-инфраструктуры, внешним провайдерам, — рассказал Олег Любимов, генеральный директор Selectel. — В первом полугодии 2023 года мы видим рост спроса на все наши ключевые продукты как со стороны существующих, так и со стороны новых клиентов. Selectel продолжает показывать как высокий темп роста выручки — 34% год к году, так и высокую рентабельность по EBITDA — около 50%. Кроме того, в августе был успешно размещен третий выпуск облигаций объемом 3 миллиарда рублей, который привлек повышенное внимание со стороны розничных инвесторов».

В 2023 году Selectel запустил ряд новых продуктовых решений, среди которых Частное облако на оборудовании клиентов и Аттестованное облако, что еще больше расширяет спектр задач, который Selectel может выполнять для своих клиентов.

Ключевые финансовые показатели

Выручка

В первом полугодии 2023 года выручка Selectel выросла на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 4,8 млрд руб. Это произошло за счет устойчивого роста спроса на основные продукты компании как от существующих, так и от новых клиентов.

Выручка по сегментам:

Выручка сегмента «Приватные облака на базе выделенных серверов» увеличилась на 33% на фоне роста спроса на серверы произвольных конфигураций со стороны крупных клиентов.

Выручка сегмента «Публичные и приватные облака» выросла на 44% преимущественно за счет повышенного спроса на сервисы облачной платформы Selectel.

Выручка сегмента «Услуги дата-центров» выросла на 21% в основном из-за изменения цен на аренду стоек на фоне общего тренда на рынке.

EBITDA

Показатель EBITDA2 вырос на 45% год к году до 2,8 млрд руб. Рентабельность по EBITDA в первом полугодии 2023 года улучшилась на 4 п.п. до 58%. Повышение рентабельности обусловлено более высокими темпами роста выручки по сравнению с приростом операционных расходов.

Операционные расходы (себестоимость выручки, административные и коммерческие расходы) выросли на 19% год к году в основном из-за роста расходов на заработную плату как основной статьи расходов компании. Рост расходов на фонд оплаты труда связан с расширением штата сотрудников, а также индексацией заработной платы во втором квартале 2022 года.

Чистая прибыль

Чистая прибыль Selectel увеличилась в 2,4 раза до 1,5 млрд руб. вслед за ростом выручки и повышением операционной эффективности. Рентабельность по чистой прибыли выросла до 31% против 17% годом ранее.

Инвестиции

Selectel продолжает инвестировать в поддержание высоких темпов роста бизнеса, с капитальными затратами на уровне 0,7 млрд руб. в первом полугодии 2023 года, включая:

0,5 млрд руб. в серверное оборудование, что ниже значения прошлого года благодаря экономии от использования запаса оборудования, созданного в 2022 году;

0,2 млрд руб. в развитие инфраструктуры дата-центров, в соответствии с графиком строительства и модернизации площадок ЦОД.

Денежный поток и долговая нагрузка

В первом полугодии 2023 года усилился тренд 2022 года по превышению операционного денежного потока над капитальными затратами вслед за ростом масштабов бизнеса. Скорректированный свободный денежный поток составил 1,1 млрд руб. против отрицательного значения в 0,5 млрд руб. годом ранее3.

В результате чистый долг4 компании снизился до 5,6 млрд руб. на 30 июня 2023 года против 6,7 млрд руб. на конец 2022 года. Показатель чистый долг/EBITDA LTM5 снизился до уровня 1,1х на 30 июня 2023 года по сравнению с 1,7х на 31 декабря 2022 года.

Приложение 1. Отчет о совокупном доходе: ключевые показатели

Приложение 2. Расчет показателя EBITDA

Расчет показателя EBITDA LTM / EBITDA за последние 12 месяцев

Приложение 3. Отчет о финансовом положении: ключевые показатели

Приложение 4. Расчет показателя «Чистый долг»

Приложение 5. Отчет о движении денежных средств: ключевые показатели и расчет показателя «Скорректированный свободный денежный поток»

Полная версия промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за первое полугодие 2023 года, а также презентация по результатам доступна на сайте компании https://selectel.ru/investors/

[1] По состоянию на 31.12.2022

[2] Методология расчета показателя «EBITDA» представлена в приложении 2

[3] Методология расчета показателя «Скорректированный свободный денежный поток» представлена в приложении 5

[4] Методология расчета показателя «Чистый долг» представлена в приложении 4

[5] Методология расчета показателя «EBITDA LTM» представлена в приложении 2