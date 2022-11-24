Новости и пресс-релизы

11 апреля 2023, Москва: Selectel, ведущий российский провайдер IТ-инфраструктуры, запускает аттестованный сегмент облачных серверов и объектного хранилища S3. Новое решение актуально для государственных организаций и корпоративных заказчиков с особыми требованиями к защите данных.
Теперь клиенты провайдера могут размещать информационные системы на облачной инфраструктуре Selectel, которая аттестована на соответствие требованиям о защите информации 17 и 21 приказов ФСТЭК и специальным требованиям и рекомендациям (СТР-К) Гостехкомиссии.
Новая услуга позволит клиентам Selectel использовать облачные серверы и объектное хранилище S3 для размещения:
- государственных информационных систем (ГИС) до первого класса защищенности (К1) включительно;
- информационных систем персональных данных (ИСПДн) до первого уровня защищенности (УЗ-1) включительно;
- автоматизированных систем (АС) в защищенном исполнении класса 1Г.
Наличие у Selectel аттестата на облачную инфраструктуру существенно упростит и ускорит процесс развертывания информационных систем для государственных организаций и их подрядчиков (например, интеграторов и разработчиков), которым требуется соответствие наивысшим стандартам безопасности хранения и обработки данных.
Физическая инфраструктура аттестованного облака находится в собственных дата-центрах Selectel. Для обеспечения безопасности и соответствия предъявляемым требованиям используются сертифицированные средства защиты информации,такие как межсетевые экраны, средства доверенной загрузки, защиты среды виртуализации, мониторинга информационной безопасности и другие.
Денис Полянский, директор по клиентской безопасности Selectel: «Как бизнес, так и государственные заказчики за прошедший год столкнулись с проблемами закупки вычислительного оборудования для новых цифровых проектов, лишились бóльшей части возможностей по расширению инфраструктуры on-premise, в связи с чем были вынуждены искать альтернативные решения. Запуск аттестованных облачных серверов — это закономерное развитие линейки продуктов для государственных заказчиков. Ранее у нас уже была возможность размещать ГИСы на аттестованной инфраструктуре, выделенных «железных» серверах и частных виртуальных облаках, создание которых занимало от нескольких дней до нескольких месяцев. Аттестованное облако же позволяет предоставить вычислительные ресурсы для ГИС за минуты. Помимо развертывания аттестованного облака на нашей инфраструктуре, мы можем развернуть такое же облако на оборудовании заказчика по on-premise модели — это решение особенно актуально для тех, кто ищет альтернативу средствам виртуализации ушедших с рынка вендоров, например, VMware или Microsoft».
Роман Красильников, руководитель направления по работе с государственными заказчиками Selectel: «Помимо размещения отдельных ГИС, наличие аттестатов подтверждает соответствие Selectel текущим ИБ-требованиям к поставщикам инфраструктурных решений для Гособлака и “Гостех” — крупных проектов Минцифры по информатизации деятельности органов государственной власти разных уровней. Более чем 10-летний опыт построения облаков для бизнес-заказчиков позволяет Selectel обеспечить высокий уровень услуг, надежность и безопасность IT-инфраструктуры для государственных организаций».
Узнать подробнее про аттестованный сегмент облака можно по ссылке.