Новости и пресс-релизы

21 марта 2023, Москва: Selectel, ведущий российский провайдер IТ-инфраструктуры, запускает услугу по инсталляции облачной платформы собственной разработки по модели частного облака — on-premise private cloud. Теперь клиенты могут развернуть облачную платформу Selectel (входит в реестр отечественного ПО) на собственном оборудовании в своем или арендованном дата-центре. Решение особенно актуально для компаний, которые ищут замену средствам виртуализации ушедших с рынка вендоров, например, VMware или Microsoft.

Частное облако Selectel включает в себя набор IaaS и PaaS-сервисов в виде виртуальных машин, управляемых баз данных и кластеров Kubernetes, объединенных общей сетью и дисковым хранилищем.

Функциональность облачной платформы предоставляется по модели лицензирования с сопутствующими услугами по установке и настройке, а также миграции клиентских приложений. Selectel предоставляет сервис по поддержке и регулярному обновлению продукта по мере развития функциональности публичного облака.

Облачная платформа Selectel разрабатывается с 2013 года, она создана на базе open source технологий без использования проприетарного ПО и совместима с обновлениями из основной ветки разработки OpenStack. С 2021 года облачная платформа Selectel числится в реестре отечественного ПО (запись в реестре от 25.03.2021 №9884).

Рыночной особенностью решения является то, что Selectel организует частную облачную инсталляцию на уже имеющихся у клиента серверах, работает с широким списком совместимого оборудования (HCL, Hardware compatibility list) и не предъявляет жестких требований к организации сети и расположению дата-центров. Этого удалось достичь за счет многолетнего опыта специалистов Selectel по сборке и эксплуатации оборудования с различными серверными компонентами от разных поставщиков.

Константин Ансимов, директор по развитию инфраструктурных продуктов Selectel: «Частные облака позволяют компаниям организовать многофункциональную среду разработки на собственных серверах и следовать особым требованиям к хранению данных, например, законодательным ограничениям или корпоративным политикам. Еще есть случаи, когда организация предпочитает “наращивать” собственный капитал, в том числе за счет покупки серверов, а не их аренды, — покупка лицензии на использование средств виртуализации также будет эффективным способом организации IT-ресурсов».

Иван Романько, директор по развитию ядра облачной платформы Selectel: «Мы отмечаем интерес к реализации подобного решения со стороны промышленных и финансовых компаний, а также интеграторов и государственных организаций. Они ищут альтернативы популярным зарубежным платформам виртуализации из-за отсутствия доступа к регулярным обновлениям и технической поддержке напрямую от вендора. Многолетний опыт развития публичного облака позволил Selectel представить рынку качественный программный продукт с возможностью индивидуальной доработки под нужды заказчика».

По оценке Selectel, услуга может войти в топ-3 по объему выручки наряду с арендой bare-metal серверов и публичным облаком. Помимо организации частного облака on-premise, Selectel предоставляет услугу по развертыванию частного облака на выделенных серверах на базе собственных дата-центров.

Узнать подробнее о частном облаке Selectel можно на странице услуги.