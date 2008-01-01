Процессор AMD Ryzen™ 7 7700X

|Сокет
|AM5
|Количество ядер
|8
|Количество потоков
|16
|Базовая частота процессора
|4,5 ГГц
|Максимальная частота
|5,4 ГГц
|Техпроцесс
|5 нм
|Максимальное количество CPU в системе
|2
|Поддержка оперативной памяти
|DDR5 3600/5200
|Максимальный объем оперативной памяти
|128 ГБ
|Максимальное количество каналов памяти
|2
|Поддержка ECC
|Есть
|Встроенная графика
|Да, AMD Radeon™
|Частота видеопроцессора
|2200 МГц
Базовые технические характеристики
Аренда сервера с этим или похожим процессором
Входит в стоимость
Входит в стоимость
- Безлимитный трафик на скорости 1 Гбит/с или 300 ТБ трафика в месяц с возможностью расширения канала
- Приватная сеть — до 25 Гбит/с
- Публичный IPv4-адрес
- KVM-консоль
- Защита от DDoS-атак
- Автоустановка ОС и загрузка своих ISO-образов
- SLA — до 100%
- Техподдержка 24/7
- Сборка сервера
- Замена комплектующих за 3 часа
Почему аренда выделенного сервера выгоднее покупки
Сервер готов к работе от 2 минут
Вам не нужно заказывать и ждать нужный процессор, вы можете выбрать конфигурацию выделенного сервера с этим процессором и арендовать ее у нас.
Капитальные расходы меняются на операционные
Вам не нужно покупать дорогой процессор, вы будете платить за аренду сервера ровно столько, на сколько его арендуете — на день, неделю, месяц или год.
Удобно управлять в панели
Несколько кликов и сервер работает, еще несколько — и можно масштабироваться и арендовать другой сервер. А если будет что-то непонятно, техническая поддержка всегда ответит на ваши вопросы.
Легко установить ОС
Арендуя у нас сервер, вы можете сразу установить операционную систему (Ubuntu, Debian, CentOS, Rocky, Oracle Linux и AlmaLinux). Если ее нет в списке в панели управления, можете установить сами из образа.
Много дополнительных фичей входят в стоимость
Вне зависимости от выбранного сервера, вы получите безлимитный интернет-трафик с полосой 1 Гбит/с, публичный IPv4-адрес, техподдержку 24/7, бесплатную защиту от DDoS и соответствие 152-ФЗ.
Решайте свои инфраструктурные задачи быстрее — арендуйте выделенный сервер в Selectel
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram.