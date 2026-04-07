Ведущий специалист по ОТ и ПБ
Отдел охраны труда - небольшая команда из трёх человек (руководитель и два специалиста) с офисами в Санкт-Петербурге и Москве. Мы автоматизируем процессы ОТ, повышаем культуру безопасности в компании и активно вовлекаем персонал в обучающие мероприятия. В работе для нас приоритетны активность, заинтересованность и гибкость: мы быстро адаптируемся под новые задачи, инициативно ищем улучшения и подстраиваем решения под реальные потребности бизнеса. Перечень обязанностей включают все направления: охрана труда, промышленная безопасность и экология.
- Москва
- Фиксированный
Основные задачи
- Вести нормативное обеспечение безопасных условий и охраны труда
- Заниматься организацией подготовки работников в области охраны труда
- Организовывать и проводить мероприятия по снижению уровней профрисков
- Содействовать обеспечению функционирования СУОТ
- Обеспечивать контроль за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах
- Участвовать в автоматизации процессов отдела
- Обеспечивать контроль подрядных организаций на объекте строительства
- Взаимодействовать с ответственным за пожарную безопасность в части контроля обучения, наличия ЛНА, проводить тренировки по эвакуации
- Осуществлять производственный контроль на ОПО
- Сопровождать и лидировать активности по соблюдению требований промышленной безопасности на всех локациях Компании
Мы ожидаем
- Профильное высшее образование по ОТ/ непрофильное высшее образование и профпереподготовка по ОТ
- Повышение квалификации или профпереподготовка по пожарной безопасности
- Опыт не менее трех лет в области охраны труда, пожарной безопасности
- Опыт работы на ОПО не менее трех лет
Знание систем/программ
- ПО "Производственная безопасность" на базе 1С
- ПО "КОТ"
Будет плюсом
- Наличие действующей аттестации по промбезопасности по направлениям А1
- Наличие действующей группы по электробезопасности - 3/4
- Наличие действующего повышения квалификации по экологической безопасности
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса