Ведущий специалист по ОТ и ПБ

Отдел охраны труда - небольшая команда из трёх человек (руководитель и два специалиста) с офисами в Санкт-Петербурге и Москве. Мы автоматизируем процессы ОТ, повышаем культуру безопасности в компании и активно вовлекаем персонал в обучающие мероприятия. В работе для нас приоритетны активность, заинтересованность и гибкость: мы быстро адаптируемся под новые задачи, инициативно ищем улучшения и подстраиваем решения под реальные потребности бизнеса. Перечень обязанностей включают все направления: охрана труда, промышленная безопасность и экология.

  • Москва
  • Фиксированный
Основные задачи
  • Вести нормативное обеспечение безопасных условий и охраны труда
  • Заниматься организацией подготовки работников в области охраны труда
  • Организовывать и проводить мероприятия по снижению уровней профрисков
  • Содействовать обеспечению функционирования СУОТ
  • Обеспечивать контроль за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах
  • Участвовать в автоматизации процессов отдела
  • Обеспечивать контроль подрядных организаций на объекте строительства
  • Взаимодействовать с ответственным за пожарную безопасность в части контроля обучения, наличия ЛНА, проводить тренировки по эвакуации
  • Осуществлять производственный контроль на ОПО
  • Сопровождать и лидировать активности по соблюдению требований промышленной безопасности на всех локациях Компании
Мы ожидаем
  • Профильное высшее образование по ОТ/ непрофильное высшее образование и профпереподготовка по ОТ
  • Повышение квалификации или профпереподготовка по пожарной безопасности
  • Опыт не менее трех лет в области охраны труда, пожарной безопасности
  • Опыт работы на ОПО не менее трех лет
Знание систем/программ
  • ПО "Производственная безопасность" на базе 1С
  • ПО "КОТ"
Будет плюсом
  • Наличие действующей аттестации по промбезопасности по направлениям А1
  • Наличие действующей группы по электробезопасности - 3/4
  • Наличие действующего повышения квалификации по экологической безопасности
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

Новости Selectel

Присоединяйтесь — нам есть, о чем рассказать: запускаем новые продукты, проводим мероприятия и акции.

Подписаться

Нужна помощь?

Звоните 8 800 555-06-75 или пишите sales@selectel.ru — изучим задачу и подберем подходящее решение.

Если у вас проблема в работе услуг — создайте тикет.

Сообщество

© АО «Селектел», 2008–2026

Лицензия на телематические услуги № 176267

Страница эмитента на сайте аккредитованного агентства

Политика в отношении обработки персональных данных