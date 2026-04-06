Младший инженер ИТО в сетевое направление

Основные задачи

Мониторинг работы оборудования дата-центра

Установка и подключение серверного и сетевого оборудования

Техническая поддержка клиентов дата-центра (тикет-система, почта)

Монтаж локальной сети и пассивного сетевого оборудования

Замена неисправных комплектующих в серверах и сетевом оборудовании

Мы ожидаем

Опыт установки ОС Linux (Debian, Ubuntu, CentOS, RedHat), умение работать с командной строкой

Опыт настройки аппаратных и программных RAID-массивов

Знание основных сетевых сервисов (DNS, DHCP, VLAN, VPN)

Знание стека протоколов TCP/IP

Опыт установки ОС Windows и знание основных сервисов Microsoft

Опыт работы с серверным и сетевым оборудованием

Опыт монтажа СКС

Будет плюсом

Понимание принципов работы компьютерных сетей и методов диагностики неполадок

Знание систем мониторинга

Знание основных линеек серверного и сетевого оборудования

Коммуникабельность, способность работать в коллективе, грамотный русский язык

Аккуратность и внимательность к деталям, умение структурировать полученную информацию

Способность быстро и самостоятельно обучаться

Умение читать техническую документацию на английском языке

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)

Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*

Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)

Офисный душ*

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)

Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)

PlayStation zone*, кикер и настольный теннис

Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass

Внутренняя база знаний и курсов

Рекомендации по обучению и развитию

Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса