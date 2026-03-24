Backend-разработчик в команду Notification Platform
Быть частью команды платформы уведомлений - это разрабатывать и развивать критически важные сервисы коммуникации с пользователями: тикет-систему, систему уведомлений и платформу доставки сообщений. Мы отвечаем за надежную, масштабируемую и гибкую инфраструктуру уведомлений, которая обеспечивает взаимодействие клиентов с продуктами компании через различные каналы. Сервисы разрабатываются преимущественно на Python, с акцентом на отказоустойчивость, асинхронность и высокую нагрузку. Мы активно используем событийную архитектуру, очереди и потоковую обработку данных.
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Разрабатывать и развивать сервисы платформы уведомлений и тикет-системы
- Добавлять новую функциональность в существующие продукты на основе бизнес-требований, а так же обратной связи от внутренних и внешних пользователей
- Участвовать в проектировании backend-решений: от проработки архитектуры до выбора технических подходов
- Проводить code review и участвовать в развитии инженерных практик команды
- Оптимизировать производительность, надежность и поддерживаемость существующих сервисов
- Взаимодействовать с продакт-менеджерами, дизайнерами и frontend-разработчиками для поиска оптимальных продуктовых и технических решений
- Участвовать в развитии платформенных сервисов (шаблонизаторы уведомлений, системы подписок, event-система, интеграции с внешними провайдерами)
Мы ожидаем
- Отличное знание Python >3.10
- Опыт работы с реляционными БД (в частности, с PostgreSQL) и понимание транзакций, индексов, умение строить и оптимизировать сложные запросы
- Понимание принципов высоконагруженных и распределённых систем
- Опыт груминга задач совместно с кроссфункциональной командой
- Написание интеграционных и модульных тестов c использованием Pytest
- Понимание observability: метрики, логи, трассировки (Prometheus, Grafana, ELK)
- Опыт использования RabbitMQ, Celery, Redis
- Опыт использования SQLAlchemy
- Опыт работы с REST и web-фреймворками (Flask, FastAPI)
- Опыт работы с ОС семейства Linux
- Умение читать и писать поддерживаемый, чистый код, участвовать в code review
Будет плюсом
- Опыт разработки notification / messaging систем или event-driven архитектуры
- Знание Go
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса