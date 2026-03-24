Backend-разработчик в команду Notification Platform

Быть частью команды платформы уведомлений - это разрабатывать и развивать критически важные сервисы коммуникации с пользователями: тикет-систему, систему уведомлений и платформу доставки сообщений. Мы отвечаем за надежную, масштабируемую и гибкую инфраструктуру уведомлений, которая обеспечивает взаимодействие клиентов с продуктами компании через различные каналы. Сервисы разрабатываются преимущественно на Python, с акцентом на отказоустойчивость, асинхронность и высокую нагрузку. Мы активно используем событийную архитектуру, очереди и потоковую обработку данных.

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Разрабатывать и развивать сервисы платформы уведомлений и тикет-системы
  • Добавлять новую функциональность в существующие продукты на основе бизнес-требований, а так же обратной связи от внутренних и внешних пользователей
  • Участвовать в проектировании backend-решений: от проработки архитектуры до выбора технических подходов
  • Проводить code review и участвовать в развитии инженерных практик команды
  • Оптимизировать производительность, надежность и поддерживаемость существующих сервисов
  • Взаимодействовать с продакт-менеджерами, дизайнерами и frontend-разработчиками для поиска оптимальных продуктовых и технических решений
  • Участвовать в развитии платформенных сервисов (шаблонизаторы уведомлений, системы подписок, event-система, интеграции с внешними провайдерами)
Мы ожидаем
  • Отличное знание Python >3.10
  • Опыт работы с реляционными БД (в частности, с PostgreSQL) и понимание транзакций, индексов, умение строить и оптимизировать сложные запросы
  • Понимание принципов высоконагруженных и распределённых систем
  • Опыт груминга задач совместно с кроссфункциональной командой
  • Написание интеграционных и модульных тестов c использованием Pytest
  • Понимание observability: метрики, логи, трассировки (Prometheus, Grafana, ELK)
  • Опыт использования RabbitMQ, Celery, Redis
  • Опыт использования SQLAlchemy
  • Опыт работы с REST и web-фреймворками (Flask, FastAPI)
  • Опыт работы с ОС семейства Linux
  • Умение читать и писать поддерживаемый, чистый код, участвовать в code review
Будет плюсом
  • Опыт разработки notification / messaging систем или event-driven архитектуры
  • Знание Go
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

Backend-разработка
Backend-разработчик в команду Managed Kubernetes

Санкт-Петербург / Удаленно

Backend-разработка
Senior Golang-разработчик (KMS)

Санкт-Петербург

Откликнуться на вакансию

