BI / Аналитика
Бизнес-аналитик AI
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Проводить discovery по пилотам: as-is / to-be процессы, роли, артефакты, события, исключения
- Формировать workflow/specification packages
- Выявлять platform capability gaps, требования к интеграциям и контрольные точки качества/безопасности
- Поддерживать аналитику пилотов: time-to-value, adoption, human override, failure modes, pilot economics
- Готовить pilot review packs и материалы для решений stop / continue / productize
- Формировать и поддерживать библиотеку reusable workflow patterns
Мы ожидаем
- Профильное образование техническое образование
- Высокие коммуникационные навыки
- Опыт работы BA / системного анализа / process analysis / solution design
- Умение структурировать неоднозначные процессы и описывать исключения/ограничения
- Навык работы с данными и метриками (SQL/BI/таблицы на рабочем уровне)
- Понимание enterprise workflows: ops, service/support, backoffice, document-heavy процессы
- Практическая готовность использовать LLM/automation для ускорения анализа и подготовки артефактов
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса