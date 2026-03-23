Бизнес-аналитик AI

Основные задачи

Проводить discovery по пилотам: as-is / to-be процессы, роли, артефакты, события, исключения

Формировать workflow/specification packages

Выявлять platform capability gaps, требования к интеграциям и контрольные точки качества/безопасности

Поддерживать аналитику пилотов: time-to-value, adoption, human override, failure modes, pilot economics

Готовить pilot review packs и материалы для решений stop / continue / productize

Формировать и поддерживать библиотеку reusable workflow patterns

Мы ожидаем

Профильное образование техническое образование

Высокие коммуникационные навыки

Опыт работы BA / системного анализа / process analysis / solution design

Умение структурировать неоднозначные процессы и описывать исключения/ограничения

Навык работы с данными и метриками (SQL/BI/таблицы на рабочем уровне)

Понимание enterprise workflows: ops, service/support, backoffice, document-heavy процессы

Практическая готовность использовать LLM/automation для ускорения анализа и подготовки артефактов

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)

Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*

Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)

Офисный душ*

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)

Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)

PlayStation zone*, кикер и настольный теннис

Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass

Внутренняя база знаний и курсов

Рекомендации по обучению и развитию

Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса