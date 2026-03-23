BI / Аналитика

Бизнес-аналитик AI

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Проводить discovery по пилотам: as-is / to-be процессы, роли, артефакты, события, исключения
  • Формировать workflow/specification packages
  • Выявлять platform capability gaps, требования к интеграциям и контрольные точки качества/безопасности
  • Поддерживать аналитику пилотов: time-to-value, adoption, human override, failure modes, pilot economics
  • Готовить pilot review packs и материалы для решений stop / continue / productize
  • Формировать и поддерживать библиотеку reusable workflow patterns
Мы ожидаем
  • Профильное образование техническое образование
  • Высокие коммуникационные навыки
  • Опыт работы BA / системного анализа / process analysis / solution design
  • Умение структурировать неоднозначные процессы и описывать исключения/ограничения
  • Навык работы с данными и метриками (SQL/BI/таблицы на рабочем уровне)
  • Понимание enterprise workflows: ops, service/support, backoffice, document-heavy процессы
  • Практическая готовность использовать LLM/automation для ускорения анализа и подготовки артефактов
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

