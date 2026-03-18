Финансы и юриспруденция

Бизнес-архитектор проектного офиса

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Описание процессов, построение сквозных схем процессов, определение верхнеуровневой схемы бизнес-процессов
  • Разделение сквозного бизнес-процесса на логические этапы, определение ответственных
  • Взаимодействие с командами финансового департамента и не только, для выявления реальной потребности бизнеса и команд, оценки и минимизации рисков
  • Управление рабочими группами: коммуникация, распределение ролей, фиксация статусов, подготовка материалов для руководства
  • Создание (дизайн/проектирование) решений, отвечающих устранению выявленной проблематики
  • Формирование реестра проектов с оценкой приоритетов и будущей пользы
  • Определение позитивных и негативных сценариев для каждого этапа
  • Определение бизнес-логики обработки позитивных и негативных сценариев для каждого из продуктов
  • Формирование статусной модели сквозного процесса и проверка непротиворечивости модели
  • Разработка SLA по процессам отделов
Мы ожидаем
  • Опыт работы на аналогичных должностях
  • Выявлять реальные потребности через интервью, получать знания у экспертов отрасли
  • Нотация моделирования бизнес-процессов BPMN
Знание систем/программ
  • Навыки работы с реляционными базами данных на уровне использования простых SQL-запросов
  • Навыки работы с интеграционной документацией (Swagger, Postman)
  • Работа с инструментами BI
  • Работа с инструментами визуализации: Visio и т.д.
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

Похожие вакансии

Финансы и юриспруденция
Ведущий бухгалтер группы подготовки отчетности

Санкт-Петербург

Откликнуться на вакансию

Новости Selectel

Присоединяйтесь — нам есть, о чем рассказать: запускаем новые продукты, проводим мероприятия и акции.

Подписаться

Нужна помощь?

Звоните 8 800 555-06-75 или пишите sales@selectel.ru — изучим задачу и подберем подходящее решение.

Если у вас проблема в работе услуг — создайте тикет.

Сообщество

© АО «Селектел», 2008–2026

Лицензия на телематические услуги № 176267

Страница эмитента на сайте аккредитованного агентства

Политика в отношении обработки персональных данных