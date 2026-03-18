Финансы и юриспруденция
Бизнес-архитектор проектного офиса
- Санкт-Петербург
- Гибкий
Основные задачи
- Описание процессов, построение сквозных схем процессов, определение верхнеуровневой схемы бизнес-процессов
- Разделение сквозного бизнес-процесса на логические этапы, определение ответственных
- Взаимодействие с командами финансового департамента и не только, для выявления реальной потребности бизнеса и команд, оценки и минимизации рисков
- Управление рабочими группами: коммуникация, распределение ролей, фиксация статусов, подготовка материалов для руководства
- Создание (дизайн/проектирование) решений, отвечающих устранению выявленной проблематики
- Формирование реестра проектов с оценкой приоритетов и будущей пользы
- Определение позитивных и негативных сценариев для каждого этапа
- Определение бизнес-логики обработки позитивных и негативных сценариев для каждого из продуктов
- Формирование статусной модели сквозного процесса и проверка непротиворечивости модели
- Разработка SLA по процессам отделов
Мы ожидаем
- Опыт работы на аналогичных должностях
- Выявлять реальные потребности через интервью, получать знания у экспертов отрасли
- Нотация моделирования бизнес-процессов BPMN
Знание систем/программ
- Навыки работы с реляционными базами данных на уровне использования простых SQL-запросов
- Навыки работы с интеграционной документацией (Swagger, Postman)
- Работа с инструментами BI
- Работа с инструментами визуализации: Visio и т.д.
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса