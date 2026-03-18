Бизнес-архитектор проектного офиса

Основные задачи

Описание процессов, построение сквозных схем процессов, определение верхнеуровневой схемы бизнес-процессов

Разделение сквозного бизнес-процесса на логические этапы, определение ответственных

Взаимодействие с командами финансового департамента и не только, для выявления реальной потребности бизнеса и команд, оценки и минимизации рисков

Управление рабочими группами: коммуникация, распределение ролей, фиксация статусов, подготовка материалов для руководства

Создание (дизайн/проектирование) решений, отвечающих устранению выявленной проблематики

Формирование реестра проектов с оценкой приоритетов и будущей пользы

Определение позитивных и негативных сценариев для каждого этапа

Определение бизнес-логики обработки позитивных и негативных сценариев для каждого из продуктов

Формирование статусной модели сквозного процесса и проверка непротиворечивости модели

Разработка SLA по процессам отделов

Мы ожидаем

Опыт работы на аналогичных должностях

Выявлять реальные потребности через интервью, получать знания у экспертов отрасли

Нотация моделирования бизнес-процессов BPMN

Знание систем/программ

Навыки работы с реляционными базами данных на уровне использования простых SQL-запросов

Навыки работы с интеграционной документацией (Swagger, Postman)

Работа с инструментами BI

Работа с инструментами визуализации: Visio и т.д.

Про здоровье и спорт

Ежемесячная надбавка за некурение

ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)

Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога

50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*

Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)

Офисный душ*

Про досуг

Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)

Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)

PlayStation zone*, кикер и настольный теннис

Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол

Про развитие

От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями

Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass

Внутренняя база знаний и курсов

Рекомендации по обучению и развитию

Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру

Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса