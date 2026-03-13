Backend-разработчик в команду Managed Kubernetes
Мы в поисках Backend Developer (Go) в команду Managed Kubernetes. Managed Kubernetes — это сервис Selectel для развертывания и управления Kubernetes-кластерами в инфраструктуре компании: как в облаке, так и на выделенных серверах. Продукт помогает клиентам запускать контейнерные приложения в готовой Kubernetes-среде, упрощает управление кластерами и берет на себя значительную часть инфраструктурных задач.
Предстоит развивать backend-часть сервиса: участвовать в проектировании и развитии API и внутренних компонентов управления, автоматизировать жизненный цикл Kubernetes-кластеров, интегрировать продукт с инфраструктурными сервисами Selectel и работать над надежностью, отказоустойчивостью и удобством использования сервиса.
Наш стек: Go, Kubernetes, PostgreSQL, gRPC/REST, OpenStack, GitLab CI/CD, Terraform
- Санкт-Петербург / Удаленно
- Гибкий
Основные задачи
- Разработка бэкенд-сервисов PaaS-продуктов: Managed Kubernetes и Container Registry (Golang, gRPC, Protobuf, NATS, PostgreSQL)
- Проведение код-ревью
- Поддержка технической документации
- Поддержка открытых SDK для работы с публичной частью сервисов
- Участие в разработке новой функциональности продуктов
- Проектирование и имплементация технических решений
Мы ожидаем
- Уверенные знания языка программирования Golang
- Опыт и желание покрывать свой код unit и функциональными тестами
- Понимание принципов работы REST/gRPC API
- Опыт работы с базами данных PostgreSQL и/или MySQL
- Уверенное владение ОС Linux(systemctl, ssh, dpkg, grep, etc)
- Понимание принципов CI/CD
- Базовые знания инструментов контейнеризации (Docker, Docker CLI)
Будет плюсом
- Знакомство с платформой Kubernetes
- Знакомство с OpenStack
- Навыки автоматизации деплоя приложений
- Опыт документирования API при помощи Swagger (OpenAPI)
- Участие в open source проектах
- Умение читать код на Python
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса