Backend-разработка

Backend-разработчик в команду Managed Kubernetes

Мы в поисках Backend Developer (Go) в команду Managed Kubernetes. Managed Kubernetes — это сервис Selectel для развертывания и управления Kubernetes-кластерами в инфраструктуре компании: как в облаке, так и на выделенных серверах. Продукт помогает клиентам запускать контейнерные приложения в готовой Kubernetes-среде, упрощает управление кластерами и берет на себя значительную часть инфраструктурных задач.

Предстоит развивать backend-часть сервиса: участвовать в проектировании и развитии API и внутренних компонентов управления, автоматизировать жизненный цикл Kubernetes-кластеров, интегрировать продукт с инфраструктурными сервисами Selectel и работать над надежностью, отказоустойчивостью и удобством использования сервиса.

Наш стек: Go, Kubernetes, PostgreSQL, gRPC/REST, OpenStack, GitLab CI/CD, Terraform

  • Санкт-Петербург / Удаленно
  • Гибкий
Основные задачи
  • Разработка бэкенд-сервисов PaaS-продуктов: Managed Kubernetes и Container Registry (Golang, gRPC, Protobuf, NATS, PostgreSQL)
  • Проведение код-ревью
  • Поддержка технической документации
  • Поддержка открытых SDK для работы с публичной частью сервисов
  • Участие в разработке новой функциональности продуктов
  • Проектирование и имплементация технических решений
Мы ожидаем
  • Уверенные знания языка программирования Golang
  • Опыт и желание покрывать свой код unit и функциональными тестами
  • Понимание принципов работы REST/gRPC API
  • Опыт работы с базами данных PostgreSQL и/или MySQL
  • Уверенное владение ОС Linux(systemctl, ssh, dpkg, grep, etc)
  • Понимание принципов CI/CD
  • Базовые знания инструментов контейнеризации (Docker, Docker CLI)
Будет плюсом
  • Знакомство с платформой Kubernetes
  • Знакомство с OpenStack
  • Навыки автоматизации деплоя приложений
  • Опыт документирования API при помощи Swagger (OpenAPI)
  • Участие в open source проектах
  • Умение читать код на Python
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

